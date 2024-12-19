Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Suriye için yoğun diplomasiyi sürdüren Erdoğan, zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan "Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası samimi beklentimizdir" dedi. Erdoğan, "İsrail’in Golan tepelerinde yasadışı yerleşimlerini genişletmesi ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Buna D-8 ülkeleri olarak çok daha sert tepki vermeliyiz. İsrail’e silah ambargosunun uygulanması gerekmektedir" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Liderler burada aile fotoğrafı çekildi.

DÜNYA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği - 2

FİLİSTİN VE LÜBNAN İÇİN ÖZEL OTURUM

Suriye için diplomasi yoğunluğunu artıran Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi  ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile biraraya geldi. Erdoğan'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği - 3

"SURİYE HALKININ BİRLİĞE İHTİYACI VAR"

Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Artan çatışmalar krizler ve savaşlar karşısında küresel güvenlikle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

Suriye’deki gelişmeleri, halkın çıkarını önceleyen yaklaşımla çok yakından takip ediyoruz. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, savaş yorgun ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var.

Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz.

Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği - 4

Erdoğan, Filistin ve Lübnan otırumunda ise şunları söyledi:

"İsrali’in Gazze’ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 50 bin kardeşimiz şehit oldu.

Kudüs, Yahudileştirme politikalarıyla ezilmektedir.

7 Ekim’den bu yana İslam ülkeleri olarak Gazze’deki soykırımı durdurmaya gayret ettik.

İsrail yönetimi Amerika’nın ve birçok Batılı ülkenin desteği ile saldırılarını genişletiyor.

İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz.

İsrail’in Golan tepelerinde yasadışı yerleşimlerini genişletmesi ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Buna D-8 ülkeleri olarak çok daha sert tepki vermeliyiz.

İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz.

Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak daha fazla önem kazandı. Uzun soluklu hedefimiz ise iki devletli çözüm için müzakere başlatılmasıdır.

Katar ve Mısır'ın sürdürdüğü müzakerelere katkı sunmalıyız.

Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği - 5

AZERBAYCAN DA ÜYE OLDU

Diğer yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üye olduğunu duyurdu.

Kahire'de düzenlenen 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın, oybirliği ile üye kabuş edildi. 

D-8'in kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez yeni üye alarak genişlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydeildi: "Dünya Müslümanlarının yüzde 60'ını oluşturan ve büyük ekonomik potansiyele sahip, "İslam Sekizlisi" olarak adlandırılan D-8'e üyeliğin Azerbaycan'ın uluslararası dünyada artan nüfuzunun ve bu ülkeye duyulan güvenin açık örneği olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği - 6

SİSİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye’nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye’nin desteğinin süreceğini belirten Erdoğan görüşmede, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği - 7

PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye’yi görmek istediğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini, Suriye’nin bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği - 8

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

"TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

DAHA FAZLA GÖSTER