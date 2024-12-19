Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Suriye için yoğun diplomasiyi sürdüren Erdoğan, zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan "Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası samimi beklentimizdir" dedi. Erdoğan, "İsrail’in Golan tepelerinde yasadışı yerleşimlerini genişletmesi ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Buna D-8 ülkeleri olarak çok daha sert tepki vermeliyiz. İsrail’e silah ambargosunun uygulanması gerekmektedir" diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.
Liderler burada aile fotoğrafı çekildi.