Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun görüşme trafiği

Erdoğan, Filistin ve Lübnan otırumunda ise şunları söyledi:

"İsrali’in Gazze’ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 50 bin kardeşimiz şehit oldu.

Kudüs, Yahudileştirme politikalarıyla ezilmektedir.

7 Ekim’den bu yana İslam ülkeleri olarak Gazze’deki soykırımı durdurmaya gayret ettik.

İsrail yönetimi Amerika’nın ve birçok Batılı ülkenin desteği ile saldırılarını genişletiyor.

İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz.

İsrail’in Golan tepelerinde yasadışı yerleşimlerini genişletmesi ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Buna D-8 ülkeleri olarak çok daha sert tepki vermeliyiz.

İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz.

Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak daha fazla önem kazandı. Uzun soluklu hedefimiz ise iki devletli çözüm için müzakere başlatılmasıdır.

Katar ve Mısır'ın sürdürdüğü müzakerelere katkı sunmalıyız.

Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır."