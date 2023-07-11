Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü. Litvanya'daki zirve kapsamında ikili temaslarına devam eden Erdoğan, akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek, yarın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi - 2

MACRON VE SUNAK İLE GÖRÜŞTÜ

Zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunan Erdoğan, şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. Heyetlerin de katıldığı görüşmelerde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Sunak ile görüşmesinin ardından NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde, ev sahibi Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Erdoğan, tokalaşarak fotoğraf çektirdiği Nauseda ve Stoltenberg ile ayaküstü sohbet etti.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da NATO Liderler Toplantısı'nın ikinci oturumu ile NATO-Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılarak, katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi - 6

Erdoğan'ın, yarın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili görüşme yapması, zirvenin tamamlanmasının ardından zirve alanında basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi - 7
DAHA FAZLA GÖSTER