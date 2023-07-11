Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü. Litvanya'daki zirve kapsamında ikili temaslarına devam eden Erdoğan, akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek, yarın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.