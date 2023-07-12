Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar
NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirvede bir araya geldi. Liderler buluşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarda bulundu. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi. Görüşmede Arda Güler'in Real Madrid'e transferi de gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye ve Yunanistan tekrar yakınlaşma niyetinde. Bu, Türkiye ile aramızdaki önemli sorunların sihirli bir şekilde çözüldüğü anlamına gelmez ancak her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini gösterdiğine inanıyorum ve bana göre bugünkü görüşmenin en önemli sonucu budur." ifadelerini kullandı.
Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.
Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katıldı.
Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil edildi.