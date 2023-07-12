Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar

"SELANİK'TE TEKRAR BULUŞMAYI PLANLIYORUZ"

Miçotakis de görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile NATO marjındaki ikili görüşmesinin iyi bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Miçotakis, "Bugünkü görüşmemiz hem benim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin niyetimizi ve önümüzdeki aylarda nasıl hareket edip, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bir kez daha ortaya koydu." diye konuştu.

Miçotakis, Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında, Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu, Türkiye ile aramızdaki önemli sorunların sihirli bir şekilde çözüldüğü anlamına gelmez ancak her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini gösterdiğine inanıyorum ve bana göre bugünkü görüşmenin en önemli sonucu budur."