Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirvede bir araya geldi. Liderler buluşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarda bulundu. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi. Görüşmede Arda Güler'in Real Madrid'e transferi de gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye ve Yunanistan tekrar yakınlaşma niyetinde. Bu, Türkiye ile aramızdaki önemli sorunların sihirli bir şekilde çözüldüğü anlamına gelmez ancak her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini gösterdiğine inanıyorum ve bana göre bugünkü görüşmenin en önemli sonucu budur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 1

Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.

Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katıldı.

Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 2

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 3

"KURAL TEMELLİ KÜRESEL DÜZEN İÇİN BİRLİKTE DURMALIYIZ"

Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

"Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız" diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 4

ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Sabahki liderler toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'le görüşmesinin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 5

ERDOĞAN'A AB'YE ÜYELİK SÜRECİNDE DESTEK SÖZÜ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi.

AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 6

"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 7

GÖÜŞMEDE ARDA GÜLER DE GÜNDEME GELDİ

Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya'nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.

Diğer yandan Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 8

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’ta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le görüşmesinde Türkiye ile Yunanistan arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varıldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 9

"SELANİK'TE TEKRAR BULUŞMAYI PLANLIYORUZ"

Miçotakis de görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile NATO marjındaki ikili görüşmesinin iyi bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Miçotakis, "Bugünkü görüşmemiz hem benim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin niyetimizi ve önümüzdeki aylarda nasıl hareket edip, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bir kez daha ortaya koydu." diye konuştu.

Miçotakis, Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında, Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, Türkiye ile aramızdaki önemli sorunların sihirli bir şekilde çözüldüğü anlamına gelmez ancak her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini gösterdiğine inanıyorum ve bana göre bugünkü görüşmenin en önemli sonucu budur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 10

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER 3 TEMEL EKSENDE İLERLEYECEK

Türkiye ve Yunanistan arasında daha iyi bir işbirliği niyetinin siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündem olmak üzere 3 temel ekseni bulunduğunu kaydeden Miçotakis, Dışişleri Bakanları rehberliğinde yürütülecek siyasi diyalog çerçevesinde önemli jeopolitik konular ve deniz yetki alanları, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

Miçotakis, pozitif gündem çerçevesinde ise ekonomi, enerji, sivil korunma gibi farklı alanlarda işbirliğine gidileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 11

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA PROGRAMI

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, AB Konseyi'nde ele alınacağını dile getiren Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşmanın, Türkiye'nin aynı zamanda AB'ye yakınlaşmasına da yardımcı olacağını ifade etti.

Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin en zor döneminde bile Batı'yla, AB ile, ABD ile karşıt bir Türkiye'nin, Yunanistan'ın stratejik çıkarlarına uygun olmadığını defalarca söylediğine işaret ederek, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de benim yeni görev süresinin henüz başında olduğumuzu bir kez daha söylemek isterim ve şu an kendisinin samimiyetine ve niyetine şüpheyle bakacak hiçbir nedenim yok." diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan'ın silahlanma programlarının sadece Türkiye ile rekabet prizmasından görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, aynı şeyin Türkiye'nin silahlanması için de geçerli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Litvanya’nın Vilnius’ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, “NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius’ta İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed’e İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin son gününde kritik temaslar - 13

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİTVANYA'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısının ardından özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'ndan Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Riga Askeri Ataşesi Ömer Uluç ile Litvanyalı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'ye hareket etti.

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