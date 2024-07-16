Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler
Suikast girişiminden sağ çıkan ABD eski başkanı ve yeni aday Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Milwaukee sokaklarında ise Trump karşıtı yürüyüş yapıldı. Protestocular Filistin'e destek sloganları attı, göçmenlerle dayanışma mesajı verdi. Yürüyüşün başlıca taleplerinden bir diğeri de kürtaj hakkıydı.
Suikast girişimini alatan Donald Trump, Cumhuriyetçi başkan adayı olarak onayı aldı ve "sadık" bir yardımcı seçerek parti kongresini dün başlattı.
Milwaukee'deki Ulusal Kongre'nin yapıldığı salon, Trump'ın 39 yaşındaki sağcı Ohio Senatörü J.D. Vance'i başkan yardımcısı olarak seçtiğini duyurmasının ardından alkışlarla inledi.
Silahlı saldırının ardından Trump, kongreye kulağında sargıyla geldi.