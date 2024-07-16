Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler

Suikast girişiminden sağ çıkan ABD eski başkanı ve yeni aday Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Milwaukee sokaklarında ise Trump karşıtı yürüyüş yapıldı. Protestocular Filistin'e destek sloganları attı, göçmenlerle dayanışma mesajı verdi. Yürüyüşün başlıca taleplerinden bir diğeri de kürtaj hakkıydı.

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 1

Suikast girişimini alatan Donald Trump, Cumhuriyetçi başkan adayı olarak onayı aldı ve "sadık" bir yardımcı seçerek parti kongresini dün başlattı.

Milwaukee'deki Ulusal Kongre'nin yapıldığı salon, Trump'ın 39 yaşındaki sağcı Ohio Senatörü J.D. Vance'i başkan yardımcısı olarak seçtiğini duyurmasının ardından alkışlarla inledi.

Silahlı saldırının ardından Trump, kongreye kulağında sargıyla geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 2

Trump, Truth Social'da "Başkan Yardımcısı olarak J.D. Anayasamız için savaşmaya devam edecek, Askerlerimizin yanında duracak ve Amerika'yı yeniden büyük yapmama yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 3

Kongre yapıldığı sırada Wisconsin sokaklarında ise protestolar vardı.

Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'yi (RNC) protesto etmek üzere Milwaukee şehir merkezinde yüzlerce gösterici bir araya geldi. 

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 4

Protestocular, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişiminin uzun süredir kongre alanı dışında gerçekleştirmeyi planladıkları gösterileri etkilemeyeceğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 5

ABD'liler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göçmenlerle dayanışma da eylemin öne çıkan konuları arasındaydı.

Protestocular ayrıca kürtaj hakkı taleplerini de haykırdı.

Trump, kürtaj karşıtlığıyla biliniyor.

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 6

Organizatörler, "GOP gündemine" tepki olarak ABD'nin dört bir yanından yaklaşık 3 bin 500 kişinin yürüyüşe katıldığını söyledi.

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 7

Çalışmaları göçmenlik ve kadınların üreme haklarını kapsayan çeşitli kuruluşlar da mitinge katıldı.

Bir diğer protestocu Jeanne Kollmeyer'e göre yürüyüş, kürtaj hakları konusundaki son tartışmalara yanıt vermesi açısından önemliydi.

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 8

Kollmeyer, şunları söyledi: "Buraya gelmem gerektiğini biliyordum. Kadın haklarının geri alınması gerekiyor. Ülkemiz vatana ihanet eden biri ve onun takipçileri tarafından tehdit ediliyor. Ülkemizi geri almak ve güvende tutmak zorundayız."

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 9

Yürüyüşe katılmak için Minnesota'dan gelen Michael Woodi se "Cumhuriyetçilere burada olduğumuzu gösteriyoruz. İklimi önemsiyoruz. Göçmen haklarını önemsiyoruz. Filistin'i önemsiyoruz" dedi.

Protestocuların taşıdığı bir dövizde, "Onu kilitleyin" ifadesi yer aldı.

Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi Trump'a yönelik protestolarla başladı: Kürtaj hakkı ve Filistin için yürüdüler - 10
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