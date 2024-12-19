D-8 Zirvesi nedir, hangi ülkeler yer alır?

D-8 Zirvesi'nin ne olduğu, sosyal medyada gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gitmesinin ardından, D-8 Zirvesi hakkında bilgiler ve hangi ülkelerin üye olduğu araştırılıyor. Peki, D-8 Zirvesi nedir, hangi ülkeler yer alır?

D-8 Zirvesi nedir, hangi ülkeler yer alır? - 1

D-8 Zirvesi, Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight) adı verilen ekonomik iş birliği örgütünün liderlerinin bir araya geldiği toplantıdır. D-8, gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğini artırmak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kurulmuştur.

DÜNYA HABERLERİ

D-8 Zirvesi nedir, hangi ülkeler yer alır? - 2

D-8 ÜYESİ ÜLKELER

Türkiye
Bangladeş
Mısır
Endonezya
İran
Malezya
Nijerya
Pakistan

D-8 Zirvesi nedir, hangi ülkeler yer alır? - 3

D-8 ZİRVESİNİN AMACI

Ticaret hacmini artırmak.

Üye ülkeler arasında iş birliği sağlamak.

Sanayi, tarım, enerji, çevre, eğitim ve sağlık gibi alanlarda projeler geliştirmek.

Uluslararası arenada daha güçlü bir ortak ses oluşturmak.

DAHA FAZLA GÖSTER