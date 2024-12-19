D-8 Zirvesi nedir, hangi ülkeler yer alır?

D-8 Zirvesi, Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight) adı verilen ekonomik iş birliği örgütünün liderlerinin bir araya geldiği toplantıdır. D-8, gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğini artırmak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kurulmuştur.