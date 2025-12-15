DAEŞ bayrakları, silahlar ve görgü tanıkları: Avustralya'daki katliamın şifreleri

Başbakan Anthony Albanese, şüphelilerin 2019 yılında güvenlik yetkililerinin radarına takıldığını belirterek, “Kendisi başkalarıyla ilişkileri bağlamında incelenmiş ve devam eden bir tehdit ya da şiddete başvurma tehdidine dair herhangi bir belirti olmadığına karar verilmişti” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Tony Burke de babanın 1998 yılında öğrenci vizesiyle Avustralya’ya geldiğini, 2001 yılında ise eş vizesine geçtiğini açıkladı. Burke, o tarihten bu yana babanın yalnızca üç kez yurt dışına çıktığını ve her seferinde oturma izniyle ülkeye geri döndüğünü ifade etti. Ayrıca babanın “hobi amaçlı avcılık ruhsatına” sahip olduğu ifade edildi.

Saldırganın, Bondi Plajı’na yaklaşık 30 dakikalık sürüş mesafesinde bulunan tek katlı bir evi kısa süreliğine kiraladığı da ortaya çıktı. Polis, saldırganların bu evde yaklaşık iki haftadır kaldığını belirtti.