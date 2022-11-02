DAEŞ'in kadın komutanına 20 yıl hapis cezası: Kendi çocukları tarafından cinsel tacizle suçlandı

KENDİ ÇOCUKLARI TARAFINDAN CİNSEL TACİZLE SUÇLANDI

ABD Başsavcı Yardımcısı Raj Parekh,“Fluke-Ekren'in genç kızların beyinlerini yıkadığını ve onları öldürmeleri için eğittiğini belirterek, “Kendi çocuklarını bile fiziksel, psikolojik, duygusal ve cinsel olarak istismar ederek akıl almaz zulmün derinliklerine sürükleyen bir terör yolu açtı” dedi.

Fluke-Ekren’in 12 çocuğundan ikisi de mahkemeye yazdığı mektuplarda, annelerinin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Fluke-Ekren'in avukatları, kadının DAEŞ’teki rolünü kabul etmesine rağmen, kendisinin tacizle ilgili "iddiaları şiddetle reddettiğini" söyledi.