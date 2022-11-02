DAEŞ'in kadın komutanına 20 yıl hapis cezası: Kendi çocukları tarafından cinsel tacizle suçlandı

Allison Fluke-Ekren adlı ABD’li kadın geçen haziran ayında DAEŞ’in komutanlarından biri olduğuna dair suçlamaları kabul etti.
Cezanın verilmesinden önce savcılar, yasaların izin verdiği maksimum miktarda cezanın Fluke-Ekren için yeterli olmayacağını söyledi. 42 yaşındaki kadının avukatları ise onun savaşın parçaladığı Suriye'deki deneyimlerinden dolayı travma geçirdiğini öne sürerek, belirtilmeyen daha kısa bir ceza istedi.
Diğer taraftan mahkeme belgelerine göre eski bir öğretmen olan Fluke-Ekren, Kansas'taki Overbrook adlı küçük bir toplulukta büyüdü ve DAEŞ saflarında yükselen fanatik bir militan oldu. Ardından Fluke-Ekren, geleneksel olarak erkek egemen bir militan grup olan DAEŞ’te bir kadının liderlik pozisyonuna yükseltilmesinin nadir görülen bir örneği oldu.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan kamu kayıtlarına göre 2000'li yılların başında, Libyalı militan grup Ensar Al-Sharia ve DAEŞ’in şimdi vefat eden bir üyesi olan ikinci kocasıyla birlikte Orta Doğu'ya taşındı. Ancak arada sıra Kansas’ı ziyaret etmeye devam etti.
Fluke-Ekren 2012 civarında Suriye'ye kaçtı ve kocası savaşta öldürüldükten sonra iki miltanla daha evlendi. Bangladeşli bir drone uzmanı da dahil olmak üzere müteakip iki kocası da grup için savaşırken öldürüldü.
Fluke-Ekren, yaklaşık dört yıl sonra, grubun fiili başkenti Suriye'deki Rakka'da kurulan tamamı kadınlardan oluşan bir DAEŞ taburu olan Khatiba Nusayba'nın lideri ve organizatörü oldu. ABD'li yetkililer, buradaki birincil görevinin kadınlara AK-47, el bombası ve intihar kemeri kullanımı da dahil olmak üzere askeri eğitim vermek olduğunu söyledi. Ayrıca ABD'de olası bir terör saldırısı için çeşitli ajanları da çalıştırdığı iddia edildi.
ABD Başsavcı Yardımcısı Raj Parekh,“Fluke-Ekren'in genç kızların beyinlerini yıkadığını ve onları öldürmeleri için eğittiğini belirterek, “Kendi çocuklarını bile fiziksel, psikolojik, duygusal ve cinsel olarak istismar ederek akıl almaz zulmün derinliklerine sürükleyen bir terör yolu açtı” dedi.
Fluke-Ekren’in 12 çocuğundan ikisi de mahkemeye yazdığı mektuplarda, annelerinin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Fluke-Ekren'in avukatları, kadının DAEŞ’teki rolünü kabul etmesine rağmen, kendisinin tacizle ilgili "iddiaları şiddetle reddettiğini" söyledi.
Öte yandan, DAEŞ’e katılan ABD vatandaşlarının toplam sayısı belirsizliğini koruyor, ancak George Washington Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar, yaklaşık 300 ABD'nin terör örgütüne katılmak için Suriye veya Irak'a seyahat ettiğini veya seyahat etmeye çalıştığını gösteriyor.