DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu

Diğer taraftan Irak, Babil de dahil olmak üzere dünyanın en eski şehirlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak yıllarca süren kargaşa, Irak’taki birçok arkeolojik alanın DAEŞ militanları ve askeri operasyonlar nedeniyle tahrip olmasına neden oldu.