DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu

Kuzey Irak'ta 2016 yılında DAEŞ militanlarının yıktığı tarihi Mashki Kapısı'nı onarmak için çalışan arkeologlar, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerinden birini ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 bin 700 yıl önce yapılan kaya oymaları savaş sahnelerini, üzüm asmalarını ve palmiye ağaçlarını tasvir ediyor.

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 1

Sekiz mermer rölyeften oluşan 2 bin 700 yıllık eser, DAEŞ militanlarının 2016 yılında yıktığı antik Mashki Kapısı'nı yeniden inşa etmek için çalışan ABD-Iraklı bir kazı ekibi tarafından Musul'da bulundu. 

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 2

Diğer taraftan Irak, Babil de dahil olmak üzere dünyanın en eski şehirlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak yıllarca süren kargaşa, Irak’taki  birçok arkeolojik alanın DAEŞ militanları ve askeri operasyonlar nedeniyle tahrip olmasına neden oldu. 

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 3

TARİHİ ASUR KRALI SANHERİB'E DAYANIYOR

Irak Devlet Eski Eserler ve Miras Kurulu, yeni keşfedilen kaya oymalarının tarihinin Nineveh antik kentini MÖ 705'ten 681'e kadar yöneten Asur Kralı Sanherib'e dayandığını açıkladı. Güçlü bir kral olarak tanınan Sanherib, Babil'e karşı da dahil olmak üzere kazandığı askeri başarılar ve Nineveh'i genişletmesi ile ünlendi. 

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 4

Irak arkeoloji ekibinin başkanı Fadel Muhammed Khodr ise oymaların bir zamanlar Sanherib’İn sarayını süslediğini ve daha sonra Mashki Kapısı'na taşındığını açıkladı. 

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 5

2016'DA DAEŞ MİLİTANLARI TARAFINDAN BULDOZERLER YIKILDI

Mashki Kapısı, Nineveh'teki en büyük kapılardan biriydi ve şehrin büyüklüğü ile gücünün bir simgesiydi. Kapı 1970'lerde yeniden inşa edildi, ancak 2016'da DAEŞ militanları tarafından bir buldozerle yıkıldı.

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 6

Militan grup, Irak'ta İslam öncesi döneme ait birçok antik yeri yağmalayıp yıktı ve onları "putperestliğin" sembolleri olarak tanımladı. Khodr, kapının yeraltındaki bölümlerinin 2 bin 700 yıllık oymalar da dahil olmak üzere büyük ölçüde korunduğunu, ancak yerin üstünde olan her şeyin  çoğunun yok edildiğini sözlerine ekledi. 

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 7

Öte yandan, Irak'taki Musul Üniversitesi'nden ve ABD’deki Pennsylvania Üniversitesi'nden uzmanlardan oluşan kazı ekibi, Mashki Kapısı alanını DAEŞ'in buldozerle yıkmadan önceki haline döndürmek için çalışıyor.

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 8

Fakat, Irak'taki arkeolojik alanlara zarar verenler sadece DAEŞ  militanları, vandallar ve kaçakçılar değil. ABD birlikleri ve müttefikleri, 2003'te ABD Irak'ı işgal ettikten sonra bölge bir ordu kampı olarak kullanıldığında Babil'in kalıntılarına zarar verdi.

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 9

ABD BİRLİKLERİ DE ZARAR VERDİ

Birleşmiş Milletler’in kültür ajansı UNESCO 2009 tarihli bir raporda, ABD birliklerinin "kazma, kesme, kazıma ve tesviye" yoluyla şehre büyük zarar verdiğini tespit etti.

DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 10
DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 11
DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 12
DAEŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu - 13

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