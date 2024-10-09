Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı

Nima Rinji isimli 18 yaşındaki genç, "dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma" görevini tamamladı. Nepalli genç dağcı, dünyanın 8 bin metrelik 14 zirvesinin tamamına tırmanan en genç kişi oldu. Bu görev, dağcılık tutkusunun zirvesi olarak kabul ediliyor. Nepalli dağcılar, Himalayalar'daki dağcılık endüstrisinin bel kemiği olarak kabul ediliyor.

Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı - 1

8 BİN METRELİK 14 ZİRVE

18 yaşındaki Nepalli bir dağcı, dünyanın 8 bin metrelik 14 zirvesinin tamamına tırmanan en genç kişi olma rekorunu kırdı.

DÜNYA HABERLERİ

Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı - 2

Nima Rinji Sherpa, çarşamba sabahı Tibet'in 8 bin 27 metre yüksekliğindeki Shisha Pangma zirvesine ulaşarak "dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma" görevini tamamladı.

AFP'ye konuşan babası Tashi Sherpa, “Bu sabah zirveye ulaştı. İyi antrenman yapmıştı ve bunu başaracağından emindim.” dedi.

Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı - 3

ÖLÜM BÖLGELERİNDEN GEÇİYORLAR

14 dağın “sekiz bin metrelik” zirvesine ulaşmak dağcılık tutkusunun zirvesi olarak kabul ediliyor.

Dağcılar, havada insan yaşamını uzun süre devam ettirmeye yetecek kadar oksijen bulunmayan “ölüm bölgelerinden” geçiyorlar.

Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı - 4

"SINIRLARIN ÖTESİNİ HAYAL ETMEK"

Sherpa yaptığı açıklamada, “Bu zirve sadece benim kişisel yolculuğumun doruk noktası değil, aynı zamanda bizim için belirlenen geleneksel sınırların ötesini hayal etmeye cesaret eden her Sherpa için bir övgüdür.” dedi.

Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı - 5

REKOR KIRAN BİR AİLEDEN GELİYOR

Sherpa dağlara yabancı değil, rekor kıran dağcı bir aileden geliyor ve şu anda Nepal'in en büyük dağcılık sefer şirketini yönetiyor.

Rekor daha önce bir başka Nepalli dağcı olan Mingma Gyabu Sherpa'ya aitti. 

Dağcı bu rekora 2019 yılında, 30 yaşındayken ulaşmıştı.

Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı - 6

YÜKSEK İRTİFA TIRMANIŞLARINA 2016'DA BAŞLADI

Halihazırda onlarca zirveye tırmanarak birçok rekorun sahibi olan Nima Rinji Sherpa, yüksek irtifa tırmanışlarına 16 yaşında, Ağustos 2022'de Manaslu Dağı'na tırmanarak başladı. 

Nepalli dağcılar - genellikle Everest çevresindeki vadilerden gelen etnik Sherpalar - Himalayalar'daki tırmanış endüstrisinin bel kemiği olarak kabul ediliyor.

Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı - 7

K2'YE İLK KIŞ TIRMANIŞI

Ekipman ve yiyeceklerin çoğunu onlar taşıyor, ipleri onarıyor ve merdivenleri tamir ediyorlar.

Uzun süredir yabancı dağcıların destekçileri olarak gölgede kalan Nepalliler, yavaş yavaş kendi haklarının farkına varmaya başladılar.

2021 yılında Nepalli dağcılardan oluşan bir ekip, dünyanın en yüksek ikinci zirvesi olan Pakistan'ın 8 bin 611 metrelik meşhur “vahşi dağı” K2'ye ilk kış tırmanışını gerçekleştirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER