Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı

"SINIRLARIN ÖTESİNİ HAYAL ETMEK"

Sherpa yaptığı açıklamada, “Bu zirve sadece benim kişisel yolculuğumun doruk noktası değil, aynı zamanda bizim için belirlenen geleneksel sınırların ötesini hayal etmeye cesaret eden her Sherpa için bir övgüdür.” dedi.