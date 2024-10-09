Dağcılık tutkusunun doruğu: 14 zirvenin tamamına tırmandı
Nima Rinji isimli 18 yaşındaki genç, "dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma" görevini tamamladı. Nepalli genç dağcı, dünyanın 8 bin metrelik 14 zirvesinin tamamına tırmanan en genç kişi oldu. Bu görev, dağcılık tutkusunun zirvesi olarak kabul ediliyor. Nepalli dağcılar, Himalayalar'daki dağcılık endüstrisinin bel kemiği olarak kabul ediliyor.
8 BİN METRELİK 14 ZİRVE
18 yaşındaki Nepalli bir dağcı, dünyanın 8 bin metrelik 14 zirvesinin tamamına tırmanan en genç kişi olma rekorunu kırdı.