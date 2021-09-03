Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı

Britanya adasının kuzey batısında yer alan Càrn Deas adası, 50 bin sterline (575 bin TL) satışa çıktı. 89 bin metrekare büyüklüğe sahip olan ada, Londra’daki bir daireden daha ucuza satışa sunuldu.

ntv.com.tr 03.09.2021 - 16:14

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 1

Britanya adasının kuzey batısında yer alan Càrn Deas adası satışa çıkarıldı.

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 2

Adaya en yakın yerleşim yeri ise, 6 kilometre uzakta bulunan Kuzey İskoçya'daki Ross and Cromarty bölgesinde yer alan yaklaşık bin 500 nüfuslu Ullapool köyü.

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 3

89 bin metrekarelik büyüklüğüyle İskoç takımadalarından biri olan adayı satışa çıkaran şirket, adayı “Càrn Deas'ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde yatıyor” ifadeleriyle tanıttı.

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 4

Şirket, ada ile ilgili, “Burada gerçeklerden gerçekten kaçabilir, derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduğu şeylerin tadını çıkarabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 5

Ada ile ilgili metinde, ”Kamp yapmak ve denizden yakaladıklarınızla yaşamak, gündüz yüzmek, kanoyla gezmek veya yelken açmak, geceleri kirlenmemiş devasa gökyüzünün tadını çıkarmak için güzel bir yer” denildi.

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 6

Adada herhangi bir yapının bulunmadığı aktarılırken, otel yapılmasına izin verilmeyeceği, en fazla bir kabin benzeri yapının inşa edilebileceği aktarıldı.

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 7

Daha önce, İskoç hükümetinin, kırsal nüfus düşüşünü önleme planları kapsamında, adalarda kalmaları veya adalara taşınmaları için insanlara 50 bin sterline kadar teklif vereceği belirtilmişti.

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 8

ADADAN DİĞER KARELER

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 9
Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 10
Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 11
Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 12
Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 13
Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 14
Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı - 15

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