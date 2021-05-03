Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü

Danimarka’da 21 Nisan'dan bu yana barlar, kafeler, restoranlar, müzeler, spor stadyumları ve dövmeci gibi mekanlar, 72 saatten daha eski negatif test sonucu veya coronapas dijital sertifikası kullanarak aşı olduğunu gösteren herkese açıldı. Ardından günlük yaşam, neredeyse pandemi öncesi normal akışına geri döndü.

ntv.com.tr - Reuters 03.05.2021 - 17:34 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 17:37

Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü - 1

Danimarka’nın başkenti Kopenhag'ın üniversite bölgesinde yer alan  Forum adlı konser salonu  büyük bir test merkezine dönüştürüldü. Sırada bekleyenlerden biri olan 25 yaşındaki Casper Beckers, haftasonu arkadaşlarıyla katılacağı eğlence planlarını gözden geçirdiğini belirterek, Danimarka'nın geçen ay “coronapas (corona virüssüz geçiş)” sistemini tanıtmasından bu yana ülkede yaşanan  değişim hakkında "Bu çok büyük, çok keskin bir tezat. Barlar açık ve nihayet insanları neredeyse normale döndüğünü görüyorum. Yakın zamanda gittiğim bir bar eski günlerdeki gibi kalabalıktı" dedi.

Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü - 2

TEST SONUCUNU ALMAK BİR SAATİ BULMUYOR

Beckers konser salonunun içinde 60 stanttan birine yönlendirildi ve 10 dakika sonra dışarı çıktı. Negatif test sonucu ise yarım saat sonra cep  telefonuna geldi.



Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü - 3

Diğer taraftan, Danimarka’da 21 Nisan'dan bu yana barlar, kafeler, restoranlar, müzeler, spor stadyumları ve dövmeci gibi mekanlar, 72 saatten daha eski negatif test sonucu olaj veya coronapas dijital sertifikasını kullanarak aşılandığını gösterebilen herkese açıldı.

Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü - 4

HER DÖRT YETİŞKİNDEN BİRİ GEÇEN HAFTA TEST YAPTIRDI

Bununla birlikte, ülkenin her bölgesinde test merkezleri kuruldu. Geçen hafta 1 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı test edildi. Yani 5,9 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık her dört yetişkinden biri test edildi. Yetkililer bu kişilerin birçoğunun hafta boyunca birçok kez test edildiğini ifade etti. 

Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü - 5

İŞLETMELER HÜKÜMETTEN DESTEK İSTEDİ

Kopenhag’ın kalabalık Nørrebro semtinde hareketli bir mekan olan Spisebar 20’in sahibi Tanya-Maria Solskov, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerinin geri dönüşünün "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Ancak, farklı test sağlayıcıları tarafından kullanılan farklı formatların belgeleri kontrol etmeyi zorlaştırdığını belirterek, "Neredeyse burada fazladan bir kişinin çalışmasını gerektiriyor. Hükümetin bize bunun için para sağlanması gerektiğini düşünüyorum, çünkü normalde bu bizim sorumluluğumuz değil ve onlar bizi dört buçuk ay boyunca kapattıktan sonra zaten ekonomik olarak  mücadele ediyoruz" dedi.



Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü - 6

Öte yandan, dijital geçiş sertifikalarına en büyük eleştiri, Danimarka’daki  kısıtlamalarına karşI protestolar düzenleyen Siyah Giyen Adamlar adlı anti-kilitlenme savunucularından geldi. Grubun üyelerinden biri olan Stephanie Risum, "Sadece kısıtlamalardan ‘muafım’ diyebilirsiniz ve yasalara göre sizden kanıt isteyemezler. Coronapas, insanlara aşı yaptırmaları için baskı yapmanın bir yoludur. Şu anda yaptıkları şey, bizi güvenmediğiniz bir aşıyı yaptırmaya zorlamak” dedi.

Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü - 7

NÜFUSUN YÜZDE 11,3'Ü TAM DOZ AŞI OLDU

İskandinav ülkesi şimdiye kadar toplamda yeni tip corona virüs kaynaklı 253 bin 673 vaka ile 2 bin 490 ölüm bildirdi. 1 Mayıs itibariyle ülke nüfusun yüzde 11,3 iki doz Covid-19 aşısı oldu.

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