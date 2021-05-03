Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü

ntv.com.tr - Reuters 03.05.2021 - 17:34 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 17:37
Danimarka’nın başkenti Kopenhag'ın üniversite bölgesinde yer alan Forum adlı konser salonu büyük bir test merkezine dönüştürüldü. Sırada bekleyenlerden biri olan 25 yaşındaki Casper Beckers, haftasonu arkadaşlarıyla katılacağı eğlence planlarını gözden geçirdiğini belirterek, Danimarka'nın geçen ay “coronapas (corona virüssüz geçiş)” sistemini tanıtmasından bu yana ülkede yaşanan değişim hakkında "Bu çok büyük, çok keskin bir tezat. Barlar açık ve nihayet insanları neredeyse normale döndüğünü görüyorum. Yakın zamanda gittiğim bir bar eski günlerdeki gibi kalabalıktı" dedi.
Beckers konser salonunun içinde 60 stanttan birine yönlendirildi ve 10 dakika sonra dışarı çıktı. Negatif test sonucu ise yarım saat sonra cep telefonuna geldi.
Diğer taraftan, Danimarka’da 21 Nisan'dan bu yana barlar, kafeler, restoranlar, müzeler, spor stadyumları ve dövmeci gibi mekanlar, 72 saatten daha eski negatif test sonucu olaj veya coronapas dijital sertifikasını kullanarak aşılandığını gösterebilen herkese açıldı.
Bununla birlikte, ülkenin her bölgesinde test merkezleri kuruldu. Geçen hafta 1 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı test edildi. Yani 5,9 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık her dört yetişkinden biri test edildi. Yetkililer bu kişilerin birçoğunun hafta boyunca birçok kez test edildiğini ifade etti.
Kopenhag’ın kalabalık Nørrebro semtinde hareketli bir mekan olan Spisebar 20’in sahibi Tanya-Maria Solskov, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerinin geri dönüşünün "inanılmaz" olduğunu söyledi.
Ancak, farklı test sağlayıcıları tarafından kullanılan farklı formatların belgeleri kontrol etmeyi zorlaştırdığını belirterek, "Neredeyse burada fazladan bir kişinin çalışmasını gerektiriyor. Hükümetin bize bunun için para sağlanması gerektiğini düşünüyorum, çünkü normalde bu bizim sorumluluğumuz değil ve onlar bizi dört buçuk ay boyunca kapattıktan sonra zaten ekonomik olarak mücadele ediyoruz" dedi.
Öte yandan, dijital geçiş sertifikalarına en büyük eleştiri, Danimarka’daki kısıtlamalarına karşI protestolar düzenleyen Siyah Giyen Adamlar adlı anti-kilitlenme savunucularından geldi. Grubun üyelerinden biri olan Stephanie Risum, "Sadece kısıtlamalardan ‘muafım’ diyebilirsiniz ve yasalara göre sizden kanıt isteyemezler. Coronapas, insanlara aşı yaptırmaları için baskı yapmanın bir yoludur. Şu anda yaptıkları şey, bizi güvenmediğiniz bir aşıyı yaptırmaya zorlamak” dedi.