Danimarka'da "coronapas" hayatı normale döndürdü

İŞLETMELER HÜKÜMETTEN DESTEK İSTEDİ

Kopenhag’ın kalabalık Nørrebro semtinde hareketli bir mekan olan Spisebar 20’in sahibi Tanya-Maria Solskov, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerinin geri dönüşünün "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Ancak, farklı test sağlayıcıları tarafından kullanılan farklı formatların belgeleri kontrol etmeyi zorlaştırdığını belirterek, "Neredeyse burada fazladan bir kişinin çalışmasını gerektiriyor. Hükümetin bize bunun için para sağlanması gerektiğini düşünüyorum, çünkü normalde bu bizim sorumluluğumuz değil ve onlar bizi dört buçuk ay boyunca kapattıktan sonra zaten ekonomik olarak mücadele ediyoruz" dedi.





