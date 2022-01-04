Danimarkalı bilim insanı: Omicron sayesinde Covid-19 pandemisi 2 ay içinde bitebilir

"POPÜLASYONDA İYİ BİR BAĞIŞIKLIK DÜZEYİ SAĞLAYACAK"

Bununla birlikte, Omicron varyantının vakaları Türkiye dahil birçok ülkede artmaya devam ederken, Krause, son derece bulaşıcı Omicron'un Delta varyantından daha hafif göründüğünü ve bu nedenle ciddi semptomlar olmadan daha fazla insanın enfekte olacağını söyledi. Sonuç olarak, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını aktardı.