"Davos'ta konuşacağız", Trump'ın gündemi Grönland

ABD Başkanı Donald Trump Florida'dan ayrılmak için uçağa binmeden önce basın mensuplarına konuştu.

Trump'ın gündemi yine Grönland oldu. Adanın durumu konusunda “Davos'ta konuşacağız” diyen Trump, Danimarka'nın adayı koruyamayacağını söyledi. “Adaya bizim sahip olmamız gerek. Danimarka orayı koruyamaz. Onlar harika insanlar, liderlerini tanıyorum, çok iyi insanlar, ama adaya gitmiyorlar bile” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Danimarka'nın yıllardır uyarıldığını söyledi, “NATO, Rus tehdidi konusunda Danimarka'yı 20 yıldır uyarıyor” dedi.

"Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği ve Dünya güvenliği için zorunlu" olduğunu söyleyen Trump, Grönland hakkında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok iyi geçen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Trump'ın 21 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşma yapması bekleniyor.