"Davos'ta konuşacağız", Trump'ın gündemi Grönland
20.01.2026 08:22
Son Güncelleme: 20.01.2026 08:40
Reuters
ABD Başkanı Trump uçağa binmeden gazetecilere konuştu. Grönland'ın durumu konusunda “Davos'ta konuşacağız” dedi.
GÜNDEM YİNE GRÖNLAND
ABD Başkanı Donald Trump Florida'dan ayrılmak için uçağa binmeden önce basın mensuplarına konuştu.
Trump'ın gündemi yine Grönland oldu. Adanın durumu konusunda “Davos'ta konuşacağız” diyen Trump, Danimarka'nın adayı koruyamayacağını söyledi. “Adaya bizim sahip olmamız gerek. Danimarka orayı koruyamaz. Onlar harika insanlar, liderlerini tanıyorum, çok iyi insanlar, ama adaya gitmiyorlar bile” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Danimarka'nın yıllardır uyarıldığını söyledi, “NATO, Rus tehdidi konusunda Danimarka'yı 20 yıldır uyarıyor” dedi.
"Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği ve Dünya güvenliği için zorunlu" olduğunu söyleyen Trump, Grönland hakkında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok iyi geçen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Trump'ın 21 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşma yapması bekleniyor.
TRUMP'TAN FRANSA'YA EK GÜMRÜK VERGİSİ
ABD Başkanı Trump ayrıca Fransa'ya ek gümrük vergisi getirileceğini de söyledi. “Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 ek gümrük vergisi koyacağım” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Gazze Barış Kurulu'na katılacağını söyledi.
ABD Başkanı, 19 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kurula davet edildiği yönündeki haberleri doğruladı.
"KİMİ İSTEDİĞİMİ BİLİYORUM"
ABD Başkanı uçağa binmeden ABD Merkez Bankası FED'in Başkanı Jerome Powell'la olan gerginliğine de değindi. Powell'ı görevden almak istediğini çeşitli kez dile getiren Trump yine konuya ilişkin konuştu, “Kimin FED Başkanı kim olmasını istediğini biliyorum” dedi.