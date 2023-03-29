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Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu

Avustralya'nın Victoria eyaletinde metal detektörü ile altın arayan bir adam, son yüzyılın en nadir keşiflerinden birini yaptı. Yaklaşık 2 buçuk kilo değerinde altın içeren bir külçe bulan define avcısı, 240 bin Avustralya doları (yaklaşık 3 milyon lira) elde etti.

Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu - 1

Avustralya'da altına hücumunun sona ermesinin üzerinden 170 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra bir adam, Victoria eyaletinde 240 bin Avustralya doları (yaklaşık 3 milyon lira) değerinde bir külçe buldu.

DÜNYA HABERLERİ

Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu - 2

Adı açıklanmayan adam, Bendigo, Ballarat ve St Arnaud arasındaki Victoria'nın "altın üçgeninde" amatör bir metal dedektörü kullanarak 4,6 kg ağırlığındaki taşı bulduğunda şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu - 3

Bununla birlikte define avcısı, bulduğu altın külçesini Darren Kamp'ın Lucky Strike Gold adlı maden arama dükkanına götürüp,  "Sence bu taş 10 bin dolar eder mi?” diye sorduğunu aktardı. 

Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu - 4

Kamp ise dükkanına zaman zaman define avcılarının geldiğini ve onları eli boş gönderdiğini ancak bu adamın oldukça şanslı olduğunu belirterek, "Ona baktım ve 100 bin dolardan fazla eder’ dedim” diye konuştu. 

Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu - 5

Kamp, bugün altın fiyatları küresel rekor seviyelere yaklaşırken külçenin tamamına 240 bin Avustralya doları (Yaklaşık 3 milyon lira) değer biçti. Taşın içindeki saf altın miktarı ise 2,35 kilogram olarak ölçüldü. 

Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu - 6

"OLDUKÇA NADİR BİR KEŞİF"

Kamp, "43 yıllık madencilik hayatımda bu miktarda altın içeren bir külçe görmedim. Belki 1850'lerde birkaç tane bulunmuş olabilir ama bugünün şartlarında bu çok nadir.” dedi.

Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu - 7

Kamp, külçeyi define avcısından satın aldığını ve ona "Lucky Strike" adını verdiğini söyledi. 

Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu - 8

AVUSTRALYA'DA 2 MİLYON TON KEŞFEDİLMEMİŞ ALTIN VAR

Öte yandan, Victoria Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Victoria'nın orta ve kuzeyindeki altın bölgelerinde 2 milyon kilogram keşfedilmemiş altın olabileceğini tahmin ediyor. Victoria Maden Arayıcıları ve Madencileri Derneği'nin (Pmav) Bendigo şubesinin başkanı Lynnie Hindle, : "Eğer bir  bölgede  büyük bir külçe bulunursa, bu her zaman yeni bir hücum yaratır. Altın aramanın popülaritesi arttığını ve şu anda Victoria'da toplam 50 bin kişinin maden arama hakkı var.” dedi. 

Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu - 9

Avustralya’da 25,50 Avustralya dolarına (yaklaşık 325 lira) satın alınan lisans 10 yıl kullanım hakkına sahip ve lisans olmadan bulunan her altın İngiliz Kraliyeti’ne ait sayılıyor.

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