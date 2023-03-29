Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu

AVUSTRALYA'DA 2 MİLYON TON KEŞFEDİLMEMİŞ ALTIN VAR

Öte yandan, Victoria Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Victoria'nın orta ve kuzeyindeki altın bölgelerinde 2 milyon kilogram keşfedilmemiş altın olabileceğini tahmin ediyor. Victoria Maden Arayıcıları ve Madencileri Derneği'nin (Pmav) Bendigo şubesinin başkanı Lynnie Hindle, : "Eğer bir bölgede büyük bir külçe bulunursa, bu her zaman yeni bir hücum yaratır. Altın aramanın popülaritesi arttığını ve şu anda Victoria'da toplam 50 bin kişinin maden arama hakkı var.” dedi.