Define avcısından nadir keşif: 240 bin dolarlık külçe buldu

Avustralya'da altına hücumunun sona ermesinin üzerinden 170 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra bir adam, Victoria eyaletinde 240 bin Avustralya doları (yaklaşık 3 milyon lira) değerinde bir külçe buldu.
Adı açıklanmayan adam, Bendigo, Ballarat ve St Arnaud arasındaki Victoria'nın "altın üçgeninde" amatör bir metal dedektörü kullanarak 4,6 kg ağırlığındaki taşı bulduğunda şaşkınlık yaşadığını belirtti.
Bununla birlikte define avcısı, bulduğu altın külçesini Darren Kamp'ın Lucky Strike Gold adlı maden arama dükkanına götürüp, "Sence bu taş 10 bin dolar eder mi?” diye sorduğunu aktardı.
Kamp ise dükkanına zaman zaman define avcılarının geldiğini ve onları eli boş gönderdiğini ancak bu adamın oldukça şanslı olduğunu belirterek, "Ona baktım ve 100 bin dolardan fazla eder’ dedim” diye konuştu.
Kamp, bugün altın fiyatları küresel rekor seviyelere yaklaşırken külçenin tamamına 240 bin Avustralya doları (Yaklaşık 3 milyon lira) değer biçti. Taşın içindeki saf altın miktarı ise 2,35 kilogram olarak ölçüldü.
Kamp, "43 yıllık madencilik hayatımda bu miktarda altın içeren bir külçe görmedim. Belki 1850'lerde birkaç tane bulunmuş olabilir ama bugünün şartlarında bu çok nadir.” dedi.
Kamp, külçeyi define avcısından satın aldığını ve ona "Lucky Strike" adını verdiğini söyledi.
Öte yandan, Victoria Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Victoria'nın orta ve kuzeyindeki altın bölgelerinde 2 milyon kilogram keşfedilmemiş altın olabileceğini tahmin ediyor. Victoria Maden Arayıcıları ve Madencileri Derneği'nin (Pmav) Bendigo şubesinin başkanı Lynnie Hindle, : "Eğer bir bölgede büyük bir külçe bulunursa, bu her zaman yeni bir hücum yaratır. Altın aramanın popülaritesi arttığını ve şu anda Victoria'da toplam 50 bin kişinin maden arama hakkı var.” dedi.
Avustralya’da 25,50 Avustralya dolarına (yaklaşık 325 lira) satın alınan lisans 10 yıl kullanım hakkına sahip ve lisans olmadan bulunan her altın İngiliz Kraliyeti’ne ait sayılıyor.