Bangladeş'te can kaybı artıyor: “En iyi arkadaşım gözlerimin önünde öldü”

Bangladeş'te bir okul kampüsünün üzerine askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kaybı 27'ye yükseldi.

Bangladeş'te can kaybı artıyor: “En iyi arkadaşım gözlerimin önünde öldü” - 1

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te askeri bir eğitim uçağının bir okul kampüsünün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı uçağın pilotu da dahil olmak üzere 27’ye yükseldi, 170 kişi yaralandı. Ölenlerin çoğunun çocuk olduğu bilgisi verildi. Ordudan yapılan açıklamada, kazanın mekanik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi. Başkent Dakka’daki Milestone Okul ve Koleji’nde yaşanan dehşetin görgü tanıkları yaşadıklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Bangladeş'te can kaybı artıyor: “En iyi arkadaşım gözlerimin önünde öldü” - 2

"YANAN UÇAK GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BİNAYA ÇARPTI"

BBC’nin haberine göre, bu kişilerden biri de henüz sınavdan çıktığı sırada uçak kazasına şahit olan Farhan Hasan isimli öğrenciydi. Hasan, “Yanan uçak, gözlerimin önünde binaya çarptı” diye konuştu. Babası ve amcasıyla birlikte BBC Bangla’ya yaşadıklarını anlatan öğrenci, “En iyi arkadaşım, aynı sınav salonunda olduğum arkadaşım gözlerimin önünde öldü. Gözlerimin önünde… Uçak tam başının üzerinden geçti. Okul günü sona erdiği için küçük çocuklar dışarı çıkıyordu, o yüzden pek çok veli içeride duruyordu. Uçak, velileri de yanında götürdü” ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te can kaybı artıyor: “En iyi arkadaşım gözlerimin önünde öldü” - 3

"SADECE ATEŞ VE DUMAN GÖRDÜM"

Rezaul Islam isimli bir öğretmen de uçağın “doğrudan” binaya çarptığını anlattı. Masud Tarik isimli öğretmen de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Arkama baktığımda sadece ateş ve duman gördüm. Orada pek çok veli ve çocuk vardı” dedi. Olay yerinde bilgi almaya çalışan bir kadın ise BBC’ye yaptığı açıklamada, oğlunun kazadan sonra kendisini aradığını ancak o zamandan bu yana oğlundan haber alamadığını anlattı. 

Bangladeş'te can kaybı artıyor: “En iyi arkadaşım gözlerimin önünde öldü” - 4

"YANIK BİRİMİNDEKİLERİN ÇOĞU ÇOCUK"

Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsü’den bir doktorun verdiği bilgiye göre, aralarında çocukların ve yetişkinlerin de olduğu 50’den fazla kişinin vücutlarında yanıklar olduğu tespit edildi. Hastanede yakınlarını kaybedenler de vardı. 8 yaşındaki yeğeni Tanvir Ahmed’i kaybeden Shah Alam, “Benim sevgili yeğenim şimdi morgda” dedi. Hastanenin yanık birimindeki kişilerin çoğunun çocuk olduğu, bu çocukların çoğunun yaşlarının ise 9 ile 14 arasında değiştiği belirtildi.

Bangladeş'te can kaybı artıyor: “En iyi arkadaşım gözlerimin önünde öldü” - 5

YAS İLAN EDİLDİ

Kazanın ardından pek çok kişi hastanelere giderek kan bağışında bulundu. Bangladeş Sağlık Bakanlığı, kazada yaralananların Dakka’daki yedi hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Ülkedeki geçici hükümet de kaza sebebiyle bir gün ulusal yas ilan etti. Bugün geçerli olan yas sırasında bayraklar yarıya indirildi. 

Bangladeş'te can kaybı artıyor: “En iyi arkadaşım gözlerimin önünde öldü” - 6

PİLOT UÇAĞI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Silahlı Kuvvetler’den yapılan açıklamada, eğitim uçağının pilotunun kalkışın ardından yaşanan mekanik aksaklık üzerine uçağı yerleşimin daha az olduğu bir bölgeye götürmeye çalıştığı, uçağın kaza yaşandığı sırada henüz hava üssünden kalkmış olduğu ifade edildi. Olayı soruşturmak için bir soruşturma komisyonu oluşturuldu. 

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