Bangladeş'te can kaybı artıyor: “En iyi arkadaşım gözlerimin önünde öldü”
Bangladeş'te bir okul kampüsünün üzerine askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kaybı 27'ye yükseldi.
Güney Asya ülkesi Bangladeş’te askeri bir eğitim uçağının bir okul kampüsünün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı uçağın pilotu da dahil olmak üzere 27’ye yükseldi, 170 kişi yaralandı. Ölenlerin çoğunun çocuk olduğu bilgisi verildi. Ordudan yapılan açıklamada, kazanın mekanik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi. Başkent Dakka’daki Milestone Okul ve Koleji’nde yaşanan dehşetin görgü tanıkları yaşadıklarını basın mensuplarıyla paylaştı.