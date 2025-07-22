Bangladeş'te can kaybı artıyor: “En iyi arkadaşım gözlerimin önünde öldü”

"SADECE ATEŞ VE DUMAN GÖRDÜM"

Rezaul Islam isimli bir öğretmen de uçağın “doğrudan” binaya çarptığını anlattı. Masud Tarik isimli öğretmen de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Arkama baktığımda sadece ateş ve duman gördüm. Orada pek çok veli ve çocuk vardı” dedi. Olay yerinde bilgi almaya çalışan bir kadın ise BBC’ye yaptığı açıklamada, oğlunun kazadan sonra kendisini aradığını ancak o zamandan bu yana oğlundan haber alamadığını anlattı.