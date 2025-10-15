Demans riskini artırıyor: Sürekli acele mi ediyorsunuz?

DEMANS VAKALARINDA ARTIŞ

Demans, İngiltere’de en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Ülkede yaklaşık 944 bin, ABD’de ise 7 milyon kişi bu rahatsızlıkla yaşıyor.

Demansın en sık görülen türü, vakaların yüzde 60’ını oluşturan Alzheimer hastalığı.



Erken teşhis, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için kişiye özel tedavi planları oluşturulmasına olanak sağlasa da, uzmanlara göre zaman yoksunluğu, birçok kişiyi bu fırsattan mahrum bırakıyor.



Araştırmacılar, dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte yaşam temposunun da yükseldiğine dikkat çekiyor.

Rapor, “Verimlilik ve esneklik vaat eden teknolojik gelişmelere rağmen birçok insan, dinlenme veya düşünme için yeterli zamana sahip değil. Bu da kronik stres, uyku bozukluğu ve bilişsel aşırı yüklenmeye yol açıyor,” değerlendirmesinde bulundu.



Özellikle vardiyalı çalışanlar, bakım verenler ve düşük ücretli işlerde çalışanlar, en ciddi zaman kısıtlamalarını yaşayan gruplar arasında gösteriliyor. Bu durumun da mevcut sağlık eşitsizliklerini derinleştirdiği belirtiliyor.