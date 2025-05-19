Demansın erken belirtilerini ortaya çıkarıyor: 60 saniyelik test

Daily Mail'de yer alan habere göre; 2007 yılında Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, "Eğer bir kişi 15 veya daha fazla örnek veremiyorsa, büyük ihtimalle bilişsel olarak engellenmiş olabilir ve Alzheimer hastalığı olasılığı, 15 veya daha fazla örnek verebilen birine kıyasla 20 kat daha yüksek olabilir."



2022 yılında Amerikalı araştırmacılar tarafından yapılan bir başka çalışma ise testteki puanların yaşla birlikte azaldığını ortaya koydu. Ayrıca bu araştırma, vücuttaki amiloid-β seviyelerindeki düşüşle bağlantılı olarak Alzheimer hastalığının erken işaretlerine işaret etti.