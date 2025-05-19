Demansın erken belirtilerini ortaya çıkarıyor: 60 saniyelik test
Yapılan araştırmalar, sadece 60 saniyelik basit bir testin, hafıza kaybı ve bunama riski taşıyan bireyleri tespit etmekte önemli bir araç olabileceğini ortaya koyuyor. Kalem, kağıt ve zamanlayıcı kullanılarak yapılan bu test, bunamanın erken belirtileri arasında yer alan bilişsel gerilemenin ipuçlarını sunabiliyor.
Test, kişinin bir kategori seçerek bu kategoriye ait örnekleri mümkün olan en kısa sürede yazmasını gerektiriyor. Yaygın kategoriler arasında meyve türleri, hayvanlar veya TV şovları bulunuyor. Kişi, kendisine verilen süre içerisinde aklına gelen her örneği yazmaya çalışıyor. Uzmanlar, bir kişinin en az 15 örnek vermesinin gerektiğini, ideal olarak ise 21'den fazla örnek vermesinin beklenmesi gerektiğini belirtiyor.