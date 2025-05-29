Demansın yıllar önce ortaya çıkan belirtisi: Hastalığın "gizli bir evresi"

Öte yandan, Güney Kore'de yapılan yeni bir çalışma, metabolik sendromun da erken bunama riskini artırabileceğini ortaya koydu. Göbek çevresinde yağlanma, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, yüksek trigliserit ve düşük HDL kolesterol gibi unsurların üç veya daha fazlasına sahip bireylerin demans riski yüzde 24 oranında artıyor. Beş unsurun tamamına sahip bireylerde bu oran yüzde 70’e çıkıyor.



Bilim insanları, bu tür metabolik bozuklukların beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dair daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarda erken teşhis ve müdahale, hastalığın ilerlemesini yavaşlatma veya önleme potansiyeline sahip.