Demansın yıllar önce ortaya çıkan belirtisi: Hastalığın "gizli bir evresi"
Bilim insanları, Alzheimer hastalığının klasik belirtilerinden çok daha önce, hastalığın ilk sinyallerini verebilecek bazı davranışsal ipuçlarını tanımladı. Araştırmalara göre, uydu navigasyonunu anlamakta zorlanmak ya da sosyal mesafeyi koruyamamak gibi mekânsal farkındalıkla ilgili problemler, Alzheimer'ın onlarca yıl öncesinden kendini gösterebilecek erken belirtileri arasında yer alıyor.
Seattle’daki Allen Beyin Bilimi Enstitüsü’nün yürüttüğü çalışmalarda, hastalığın "dönem" adı verilen iki evrede ilerlediği ortaya kondu. İlk evre olan “gizli” dönemde, yalnızca birkaç savunmasız nöron etkileniyor ve bu hasar henüz beyin taramalarında fark edilemiyor. Ancak bu mikroskobik düzeydeki bozulmalar, hastalığın başladığına dair önemli ipuçları sunuyor.
Doğu Anglia Üniversitesi’nden demans uzmanı Prof. Michael Hornberger, söz konusu erken hasarın genellikle beynin mekânsal navigasyondan sorumlu bölümünde meydana geldiğini belirtti. Prof. Hornberger, “Bu, Alzheimer hastalığının ilk belirtilerinden birinin yolunu kaybetmek olmasını açıklıyor,” ifadelerini kullandı.