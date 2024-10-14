"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı?
Milyarlarca dolarlık hava savunması Hizbullah drone'u tarafından delinen İsrail ordusu büyük şok yaşıyor. Herkesin aklındaki soruysa İran'ın hipersonik füzelerle yapamadığını, Hizbullah'ın 20 yıllık drone ile nasıl yaptığı.
İsrail Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Golani askeri üssünü vuran drone saldırısının şokunda. İsrail ordu sözcüsü, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırı öncesinde hava savunma sistemlerinin neden devreye girmediğini bilmediklerini ve durumu araştırdıklarını açıkladı.