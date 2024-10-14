"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı?

Milyarlarca dolarlık hava savunması Hizbullah drone'u tarafından delinen İsrail ordusu büyük şok yaşıyor. Herkesin aklındaki soruysa İran'ın hipersonik füzelerle yapamadığını, Hizbullah'ın 20 yıllık drone ile nasıl yaptığı.

"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı? - 1

İsrail Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Golani askeri üssünü vuran drone saldırısının şokunda. İsrail ordu sözcüsü, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırı öncesinde hava savunma sistemlerinin neden devreye girmediğini bilmediklerini ve durumu araştırdıklarını açıkladı.

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"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı? - 2

İsrail'in hava savunma sistemi 3 katmandan oluşuyor. Uzun menzilli füzeler 2 bin kilometreyi aşan menzile sahip İsrail yapımı Arrow 2 ve 3 sistemleriyle engelleniyor.

ABD-İsrail ortak üretimi "Davut'un Sapanı" sistemi 300 kilometrelik bir alanda koruma sağlarken, en çok bilinen "Demir Kubbe" sistemi ise 70 kilometrelik, daha kısa bir menzile sahip.

"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı? - 3

Demir Kubbe'nin koruma etkinliği yüzde 90 olarak belirtilirken, fırlattığı Tapir füzeleri ses hızının iki katına çıkabiliyor. Ancak karşıdan gelen füze ve drone'ların durdurulması için önce tespit edilmesi gerekiyor. Yeterince fazla sayıda füze ve drone ile sistemin aşırı yüklenerek alt edilmesi de mümkün.

"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı? - 4

Hizbullah'ın saldırı öncesinde Golan tepelerine yönelik çok sayıda roket ateşlediği, bu sayede İsrail savunma sistemlerini meşgul ettiği aktarıldı. Bu saldırıya eş zamanlı olarak İsrail'e doğru birden fazla insansız hava aracı gönderildiği belirtiliyor.

"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı? - 5

Deniz üzerinden gelen bir kamikaze drone İsrail tarafından imha edilirken, askeri üssü vuran insansız hava aracının alçaktan uçtuğu ve bu sayede tespit edilmediği belirtiliyor.

"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı? - 6

İsrail basını saldırıda Mirsad 1 drone'u kullanıldığını yazdı. Hizbullah'ın 20 yıldan uzun süredir kullandığı uzaktan kumanda edilen drone yaklaşık 50 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor. 3 metrelik insansız hava aracının saatte 370 kilometre hıza ulaşabildiği belirtiliyor.

"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı? - 7

Askeri uzmanlar, roket ve havan saldırılarıyla birleştirildiği taktirde alçak uçan drone'ların İsrail hava savunma sistemlerini atlatabileceğine   dikkat çekiyor.

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