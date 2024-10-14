"Demir Kubbe" delindi! Hizbullah, İsrail'in hava savunma sistemini nasıl aştı?

Demir Kubbe'nin koruma etkinliği yüzde 90 olarak belirtilirken, fırlattığı Tapir füzeleri ses hızının iki katına çıkabiliyor. Ancak karşıdan gelen füze ve drone'ların durdurulması için önce tespit edilmesi gerekiyor. Yeterince fazla sayıda füze ve drone ile sistemin aşırı yüklenerek alt edilmesi de mümkün.