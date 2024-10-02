Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışır?

2000'leri̇n başında Hi̇zbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bi̇r dönemde temelleri̇ atılan Demir Kubbe'nin nasıl çalıştığı merak ediliyor. 2011'den beri faaliyette olan Demir Kubbe, füzelerin hepsini değil ama çoğunu durduruyor. Peki, Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışır?

Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışır? - 1

Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketİ ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi[1] tarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir.

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Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışır? - 2

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır.

Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışır? - 3

DEMİR KUBBE NASIL ÇALIŞIR?

"Demi̇r Kubbe" adı veri̇len kısa menzi̇lli̇ si̇stem si̇stem, radar ve kameralarla çalışıyor. Roket ve top mermi̇leri̇ni̇ fırlatışından bi̇rkaç sani̇ye i̇çi̇nde tespi̇t ve i̇mha edi̇yor.  Demi̇r Kubbe si̇stemi̇ 3 metre uzunluğunda ve 16 cm çapındaki katı yakıtlı "tami̇r" füzeleri̇ni̇ kullanıyor. "Iron dome" bataryası radar, komuta-kontrol merkezi̇ ve her bi̇ri̇ 20 adet tami̇r füzeli̇, 3 fırlatma rampasından oluşuyor. Üreti̇ci̇si̇ Demi̇r Kubbe'ni̇n 10 füzeden 8'i̇ni̇ i̇mha edebi̇ldi̇ği̇ni̇ beli̇rti̇yor.

Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışır? - 4

Demir Kubbe'nin üç merkezi bileşeni vardır:

Tespit ve İzleme Radarı: Radar sistemi, bir İsrail Savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yan kuruluşu olan Elta ve IDF tarafından inşa edildi.

Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edildi.

Füze Atış Birimi: Sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır. Füze Rafael tarafından üretildi.

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