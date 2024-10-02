Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışır?
2000'leri̇n başında Hi̇zbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bi̇r dönemde temelleri̇ atılan Demir Kubbe'nin nasıl çalıştığı merak ediliyor. 2011'den beri faaliyette olan Demir Kubbe, füzelerin hepsini değil ama çoğunu durduruyor. Peki, Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışır?
Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketİ ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi[1] tarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir.