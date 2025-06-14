Demir Kubbe Türkiye'de var mı? Demir Kubbe olan ülkeler

Demir Kubbe (Iron Dome), İsrail tarafından geliştirilen kısa menzilli bir füze savunma sistemidir. Roket, havan ve topçu mermilerini havada imha etmek için kullanılır. Özellikle Gazze'den atılan kısa menzilli roketlere karşı etkilidir.



İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır. Temeli ise 2005'te atılmıştır; Hizbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde, vatandaşları korumak için çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında hizmete girmiştir.