Demir Kubbe Türkiye'de var mı? Demir Kubbe olan ülkeler

Son dönemlerde artan bölgesel gerilimler ve hava saldırıları, birçok vatandaşın aklında aynı soruyu gündeme getirdi: Demir Kubbe Türkiye'de var mı? Bu gelişmiş hava savunma sisteminin hangi ülkelerde bulunduğu ve Türkiye'nin benzer bir sisteme sahip olup olmadığı merak ediliyor. İşte Demir Kubbe sistemi hakkında tüm detaylar…

Demir Kubbe Türkiye'de var mı? Demir Kubbe olan ülkeler - 1

Demir Kubbe (Iron Dome), İsrail tarafından geliştirilen kısa menzilli bir füze savunma sistemidir. Roket, havan ve topçu mermilerini havada imha etmek için kullanılır. Özellikle Gazze'den atılan kısa menzilli roketlere karşı etkilidir.

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır. Temeli ise 2005'te atılmıştır; Hizbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde, vatandaşları korumak için çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında hizmete girmiştir.

DÜNYA HABERLERİ

Demir Kubbe Türkiye'de var mı? Demir Kubbe olan ülkeler - 2

TÜRKİYE'DE DEMİR KUBBE VAR MI?

Türkiye, kendi hava savunma sistemlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu sistemler orta ve uzun menzilde hava savunması sağlamak için tasarlanmıştır, ancak Iron Dome gibi kısa menzilli topçu/roket savunması alanında net bir karşılığı henüz aktif değildir.

Demir Kubbe Türkiye'de var mı? Demir Kubbe olan ülkeler - 3

DEMİR KUBBE KULLANAN ÜLKELER

Amerika Birleşik Devletleri

16 Ağustos 2011'de Raytheon Company, sistemin Amerika'ya pazarlanmasına liderlik etme amacıyla Rafael ile birlikte çalıştığını duyurdu. Raytheon Füze Sistemleri'nin Gelişmiş Güvenlik ve Yönlendirilmiş Enerji Sistemleri ürün grubu başkan yardımcısı Mike Booen "Demir Kubbe, ABD Ordusunun ileri harekât üslerinde diğer Raytheon silahlarını tamamlıyor.'' ve ''Demir Kubbe savunma katmanını tamamlamak için Raytheon'un C-RAM sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.'' dedi.

Ocak 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nin 373 milyon dolara iki adet batarya satın alacağı bildirildi.[33] Ağustos 2019'da tamamlanan sipariş iki komuta noktası, radarlar, 12 fırlatıcı ve 480 füze içindir.[34] Rafael, 30 Eylül 2020'de ilk bataryanın teslim edildiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı ikinci bataryanın 3 Ocak 2021'de teslim edildiğini duyurdu.

Demir Kubbe Türkiye'de var mı? Demir Kubbe olan ülkeler - 4

AZERBAYCAN

17 Aralık 2016'da Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayii Bakanlığı Başkanı Yavər Camalov gazetecilere verdiği demeçte, Azerbaycan ve İsrail'in sistemin ilk teyit edilen dış satışı için anlaşmaya vardıklarını söyledi. Ancak sonrasında hiçbir teslimat gerçekleşmedi. Azerbaycan'ın sistemi satın almak istemesinin, komşusu Ermenistan'ın Rus kısa menzilli İskender füzesine sahip olmasıyla alakası vardır.

ROMANYA

Romaero şirketi Mayıs 2018'de sistemi satın almak için bir anlaşma imzaladı.

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