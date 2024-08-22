Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu
Demokrat Parti Ulusal Kongresi, ABD'nin Chicago eyaletinde sürüyor. Binlerce Filistin destekçisi grup hükümeti ve siyasileri protesto etmek için sokaklara döküldü. Gazze'de ateşkese yönelik çabalar aylardır bir sonuca bağlanamazken Filistin destekçisi gruplar Başkan Joe Biden'ı İsrail'e yeterli baskıyı yapmamakla suçluyor.
BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
ABD'nin Chicago eyaletinde Demokrat Parti Ulusal Kongresi devam ediyor.
Kongre sırasında binlerce Filistin destekçisi sokaklara dökülerek protesto yürüyüşü yaptı.