Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu

Demokrat Parti Ulusal Kongresi, ABD'nin Chicago eyaletinde sürüyor. Binlerce Filistin destekçisi grup hükümeti ve siyasileri protesto etmek için sokaklara döküldü. Gazze'de ateşkese yönelik çabalar aylardır bir sonuca bağlanamazken Filistin destekçisi gruplar Başkan Joe Biden'ı İsrail'e yeterli baskıyı yapmamakla suçluyor.

Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu - 1

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

ABD'nin Chicago eyaletinde Demokrat Parti Ulusal Kongresi devam ediyor.

Kongre sırasında binlerce Filistin destekçisi sokaklara dökülerek protesto yürüyüşü yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu - 2

BIDEN'DAN GAZZE MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden kongrenin ilk gününde sahneye çıkmıştı.

Gazze konusuna değinen Biden, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılmasını umduğunu söylemişti.

Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu - 3

İSRAİL'E DESTEK PROTESTO EDİLDİ

Kongrenin düzenlendiği United Center’ın yakınlarında ise binlerce Filistin yanlısı gösterici toplandı. Protestocular, Biden yönetiminin İsrail’e verdiği desteği çekmesini talep etti.

Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu - 4

3 SAAT SÜREN YÜRÜYÜŞ

Pazartesi gününün ardından ikinci kez organize olan gruplar polis kontrolü altında kurultayın yapıldığı United Center yakınlarında yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu - 5

ELEŞTİRİ OKLARI BAŞKANI HEDEF ALDI

Yürüyüş sırasında Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ağır eleştiri içeren sloganlar atan grup yürüyüşün başladığı parkta olaysız şekilde dağıldı.

Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu - 6

FİLİSTİN BAYRAĞINA ENGEL

Yürüyüş esnasında bir grubun metro istasyonunun olduğu bir üst geçide Filistin bayrağı asmak istemesi üzerine üç kişi polis tarafından engellendi ve gözaltına alındı.

Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu - 7

GÖSTERİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kalabalık grup bu kişilerin serbest bırakılması yönünde sloganlar attıktan sonra polis göstericileri serbest bıraktı.

Demokrat Parti Kongresi'ne Filistin protestoları damga vurdu - 8
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