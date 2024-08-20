Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma
Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı. Kongre'nin ilk gününde, perşembe konuşması beklenen Başkan Adayı Kamala Harris sürpriz bir şekilde katılımcıların karşısına çıktı. ABD başkanı Joe Biden'ın da yer aldığı kongrenin ilk gününde çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçi de konuşma yaptı. Biden konuşmasında, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını belirtirken, binlerce Filistin destekçisi Chicago caddelerinde protesto yürüyüşü yaptı
SÜRPRİZ KONUŞMA
Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Ulusal Kongresi, Chicago’daki United Center’da başladı. Kongrenin ilk gününde, Demokratların Başkan Adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı.