Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı. Kongre'nin ilk gününde, perşembe konuşması beklenen Başkan Adayı Kamala Harris sürpriz bir şekilde katılımcıların karşısına çıktı. ABD başkanı Joe Biden'ın da yer aldığı kongrenin ilk gününde çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçi de konuşma yaptı. Biden konuşmasında, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını belirtirken, binlerce Filistin destekçisi Chicago caddelerinde protesto yürüyüşü yaptı

Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 1

SÜRPRİZ KONUŞMA

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Ulusal Kongresi, Chicago’daki United Center’da başladı. Kongrenin ilk gününde, Demokratların Başkan Adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı.

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Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 2

Harris’in eşi Douglas Emhoff ve başkan yardımcısı adayı Tim Walz da etkinlikte yer aldı.

Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 3

BİDEN'A TEŞEKKÜR 

Kamala Harris, perşembe günü yapacağı adaylığı kabul konuşması öncesinde kısa bir konuşma yaptı ve birlik çağrısında bulundu.

Harris "Vatan sevgisiyle hareket ederek, bizi ayıran şeylerden çok, bizi birleştiren ortak değerlerimizin olduğunu bilerek mücadele edelim. Değer verdiğimiz idealler uğruna savaşalım. Ve şunu hep hatırlayalım: Mücadele ettiğimizde kazanırız" ifadelerini kullandı.

Başkan Joe Biden’a bayrağı devrettiği için teşekkür eden Harris, demokratik değerlere vurgu yaptı.

Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 4

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

ABD Başkanı Biden'da kongrenin ilk gününde sahneye çıktı.  Uzun süre alkışlanan konuşmasında Trump'a ağır sözlerle yüklenirken Demokrat seçmenlerden Harris'e destek istedi.

"Seni seviyoruz Joe" sloganları ve pankartları eşliğinde konuşmasını yapan Biden, hitabının büyük bölümünde kendi dönemindeki başarılardan bahsetti ve bunları Harris'le birlikte başardıklarını anlattı.

Konuşmasının dış politikayla ilgili bölümünde Gazze konusuna değinen Biden, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılmasını umduğunu söyledi.

Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 5

"DİKTATÖRLERE SEVGİ MEKTUPLARI GÖNDERMEYECEK"

Konuşmacılar arasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da yer aldı. Clinton, Harris’in demokrasiyi savunacağını belirterek, 
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın diktatör olarak nitelendirilen ülke liderleriyle ilişkilerini eleştirdi. "Kamala, diktatörlere sevgi mektupları göndermeyecek" dedi.

Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 6

Clinton, kadınların siyasetteki yükselişine de dikkat çekti. 2016'da Trump'a karşı yarıştığı başkanlık seçimindeki cam tavan imgesini hatırlattı.

"Birlikte en yüksekteki sert cam tavanda çatlaklar açtık. Şimdi bu cam tavanın ardında Kamala Harris, 47. Amerikan Başkanı olarak yemin ediyor" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 7

Kongrenin ilk gününde First Lady Jill Biden da destek mesajı verdi.  Biden kürsüye çıktığında dakikalarca ayakta alkışlandı.

Biden, "Kamala ve Tim, bu yarışı kazanacaksınız" diyerek Harris ve Walz’a olan desteğini açıkladı.

Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 8

"SADECE KAZANDIĞINIZDA ÜLKENİZİ SEVEMEZSİNİZ"

Biden, konuşmasına "Amerika, sizi seviyorum" sözleriyle başladı ve "Özgürlük ve demokrasi için Kamala ve Tim’e oy vermeye hazır mısınız?" diyerek destek çağrısında bulundu. Ayrıca, Trump’a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Sadece kazandığınızda ülkenizi sevemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 9

PROTESTOLAR EŞLİĞİNDE

Kongrenin düzenlendiği United Center’ın yakınlarında ise binlerce Filistin yanlısı gösterici toplandı. Protestocular, Biden yönetiminin İsrail’e verdiği desteği çekmesini talep etti. Göstericiler bazı noktalarda barikatları aşmaya çalıştı ve gözaltına alınanlar oldu.

Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 10
Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 11
Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma - 12
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