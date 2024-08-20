Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı: Harris'ten sürpriz konuşma

BİDEN'A TEŞEKKÜR

Kamala Harris, perşembe günü yapacağı adaylığı kabul konuşması öncesinde kısa bir konuşma yaptı ve birlik çağrısında bulundu.

Harris "Vatan sevgisiyle hareket ederek, bizi ayıran şeylerden çok, bizi birleştiren ortak değerlerimizin olduğunu bilerek mücadele edelim. Değer verdiğimiz idealler uğruna savaşalım. Ve şunu hep hatırlayalım: Mücadele ettiğimizde kazanırız" ifadelerini kullandı.

Başkan Joe Biden’a bayrağı devrettiği için teşekkür eden Harris, demokratik değerlere vurgu yaptı.