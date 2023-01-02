Demokratların yarısından fazlası Joe Biden’ın yeniden başkan adayı olmasını istemiyor

YAŞININ SORUN OLDUĞUNU GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Diğer taraftan, Biden'ın ekibi, seçim kampanyasının pandemi nedeniyle görünümlerin sınırlı olduğu 2020'dekinden çok daha yoğun bir şekilde geçeceği tahmin ediliyor. Şu anda, başkan, toplum içindeyken sürekli olarak yaş sorununu dengelemeye çalışıyor.

Sahneye çıkarken veya Air Force One'dan inerken birkaç adım atmaya veya koşmaya özen gösteriyor. 2024’ün seçim gününde ise Biden'ın 82 yaşına girmesine sadece birkaç hafta kalacak. Ayrıca, Biden, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra anketlerin başlamasından bu yana, bir yönetimin bu aşamasında herhangi bir başkan için en düşük onay derecesine sahip.