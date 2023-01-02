Demokratların yarısından fazlası Joe Biden’ın yeniden başkan adayı olmasını istemiyor

ABD basınında yer alan haberlere göre Joe Biden Şubat ayında ABD başkanlığı için yeniden aday olacağını duyuracak. Ancak, CNBC'nin Aralık ayında yaptığı bir anket Demokratların yarısından fazlasının Biden'ın yüksek yaşı nedeniyle 2024'te yeniden aday olmasını istemediğini gösterdi.
The Telegraph’a konuşan Biden’ın eskinin eski bir üyesi, "Biden’ın kibri ve kendini beğenmişliği, iyi bir iş çıkaramadığı fikrini algılayamadığı anlamına geliyor” dedi.
Bununla birlikte, Biden’ın duyurusunun Şubat ayında yapılması beklenen Kongre'deki yıllık ulusa sesleniş konuşmasında gelmesi bekleniyor.
The Telegraph’ın bildirdiğine göre, Biden geçen kasım ayındaki ara seçimlerde beklenenden daha iyi sonuçlarla aldı ve özellikle ABD’nin endüstriyel merkezlerindeki bağımsız seçmenleri kendine çekmeye başardı.
ABD Başkanı ve eşi Jill Biden, yeni bir başkanlık seçim kampanyası için halihazırda eylül ayında kilit danışmanlarla görüşmeye başladı. Bu danışmanlar arasında ise Ron Klain, Mike Donilon ve Anita Dunn yer alıyor. Donilon,Biden'ın başarılı 2020 kampanyasının arkasındaki baş stratejist iken, Dunn Obama döneminde Beyaz Saray'da iletişim direktörüydü ve Demokratların altı başkanlık kampanyasında da çalıştı.
Biden'ın ekibi ayrıca, ilk iki yılında Beyaz Saray ile iletişim eksikliğinden şikayet eden 2020'deki zengin kampanya bağışlarıyla yeniden bağlantı kurmak için yoğun çaba göstermeye başladı. Birçoğu, Beyaz Saray’daki yılbaşı partilerine ve çeşitli turlara davet edildi.
Ancak, Biden bu Ocak ayında başlayan yeni Kongre'de Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde dar bir çoğunluğa sahip olacak. Biden fiilen topal bir ördek olacak ve büyük yasaları geçirme girişimleri durma noktasına gelecek.
Bu durum ise onu kampanya yapmakta özgür bırakacak. Biden bu kapsamda, 1 trilyon dolarlık altyapı fonu tahsis edilen yol ve köprü inşa projelerini ziyaret edecek. ABD Başkanı ayrıca sağlık hizmetlerinin genişletilmesi, reçeteli ilaç fiyatlarının üst sınırı ve iklim değişikliği yatırımları hakkında konuşmalar yapacak.
Biden'ın kampanya merkezinin ya memleketi Delaware ya da doğduğu yer olan kilit seçim eyaleti Philadelphia olması bekleniyor.
Diğer taraftan, Biden'ın ekibi, seçim kampanyasının pandemi nedeniyle görünümlerin sınırlı olduğu 2020'dekinden çok daha yoğun bir şekilde geçeceği tahmin ediliyor. Şu anda, başkan, toplum içindeyken sürekli olarak yaş sorununu dengelemeye çalışıyor.
Sahneye çıkarken veya Air Force One'dan inerken birkaç adım atmaya veya koşmaya özen gösteriyor. 2024’ün seçim gününde ise Biden'ın 82 yaşına girmesine sadece birkaç hafta kalacak. Ayrıca, Biden, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra anketlerin başlamasından bu yana, bir yönetimin bu aşamasında herhangi bir başkan için en düşük onay derecesine sahip.
Önde gelen Demokrat figürler, Biden’ın yeniden seçim teklifine desteklerini alenen beyan etseler de, muhalifler var. Demokrat aktivist grup RootsAction.org'un ulusal direktörü Norman Solomon, 2024'te Biden’ın başkan adayı olmasının diğer Demokratlara engel olacağını açıkladı.
Solomon ayrıca, Biden'ı aday olmamaya ikna edebilecek birkaç olası olaydan birinin, 76 yaşındaki Donald Trump'ın çekilme kararı olacağını söyledi.
Solomon, “44 yaşındaki Ron DeSantis'in Cumhuriyetçiler tarafından favori olarak olarak gösterilmesi, Biden üzerindeki Demokrat baskısını artıracaktır” dedi.