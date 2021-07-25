‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı

ntv.com.tr 25.07.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 11:28
Fransa’da Gironde Nehri’nin Atlantik Denizi’ne döküldüğü yerde bulunan küçük bir adacık üzerine inşa edilen fener, bütün otoriteler tarafından ‘dünyanın en güzel feneri’ olarak kabul edilirken, günümüze kadar ilk haliyle ulaşan fener önemli bir tarihi eser kabul ediliyor.
Yapımına 1584 yılında başlanan fenerin inşa çalışması 27 yıl sürerken, fenerin çapı 45, yüksekliği ise 68 metre.
Halihazırda kullanılmaya devam eden ve ‘Deniz fenerlerinin kralı’ lakabıyla anılan fener, UNESCO'nun kararıyla Dünya Mirası listesine alındı.