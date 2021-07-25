‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı

Fransa’da Gironde Nehri’nin Atlantik Denizi’ne döküldüğü yerde bulunan küçük bir adacık üzerine inşa edilen fener, bütün otoriteler tarafından ‘dünyanın en güzel feneri’ olarak kabul edilirken, günümüze kadar ilk haliyle ulaşan fener önemli bir tarihi eser kabul ediliyor.