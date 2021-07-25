‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı

Fransa’da ‘Deniz fenerlerinin Kralı’ ismiyle anılan, 16. yüzyılda inşa edilen Cordouan deniz fenerinin UNESCO Dünya Mirası listesine alındığı açıklandı.

ntv.com.tr 25.07.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 11:28

‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 1
16. yüzyılda Fransa kralı III. Henry tarafından inşa ettirilen Cordouan deniz fenerinin UNESCO Dünya Mirası listesine alındığı açıklandı.
‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 2

Fransa’da Gironde Nehri’nin Atlantik Denizi’ne döküldüğü yerde bulunan küçük bir adacık üzerine inşa edilen fener, bütün otoriteler tarafından ‘dünyanın en güzel feneri’ olarak kabul edilirken, günümüze kadar ilk haliyle ulaşan fener önemli bir tarihi eser kabul ediliyor.

‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 3

Yapımına 1584 yılında başlanan fenerin inşa çalışması 27 yıl sürerken, fenerin çapı 45, yüksekliği ise 68 metre. 

‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 4

Halihazırda kullanılmaya devam eden ve ‘Deniz fenerlerinin kralı’ lakabıyla anılan fener, UNESCO'nun kararıyla Dünya Mirası listesine alındı.

‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 5

CORDOUAN DENİZ FENERİNDEN DİĞER KARELER..

‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 6
‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 7
‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 8
‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 9
‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 10
‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 11
‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 12
‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 13
‘Deniz fenerlerinin kralı’ UNESCO Dünya Mirası listesine alındı - 14

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