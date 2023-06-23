Denizaltı kazasından dikkat çeken ayrıntılar: Ölümünü anlatmış
Titanik batığını görmek için denizaltıyla yola çıkan 5 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Denizaltı şirketinin CEO’su Stockton Rush'ın eşinin, 1912'de batan Titanik gemisinde ölen çiftin soyundan geldiği ortaya çıkarken milyarder babası ile öldüğü açıklanan 19 yaşındaki pakistanlı Süleyman Davut'un ise dalışa katılmak istemediği öğrenildi. Faciada hayatını kaybeden 77 yaşındaki Fransız kaşif ise gezi öncesinde mahsur kalınırsa yolcuların nasıl öleceğinden bahsetmişti.
Dünyanın en ünlü batığı Titanik'i görmek için on binlerce dolarlık yolculuğa çıktılar ancak macera arayışları ölümle son buldu.