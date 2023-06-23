Denizaltı kazasından dikkat çeken ayrıntılar: Ölümünü anlatmış

Stockton Rush'ın geçen yıl kasım ayındaki röportajında "yolculuğun güvenli olduğu" yönündeki sözleri de yeniden gündeme geldi.

Rush, "Yeni bir seyahat türü. Diğer her şey bozulabilir. İticileriniz arızalanabilir, ışıklarınız gidebilir. Yine de güvende olacaksınız." demişti.

Denizaltında öldüğü açıklanan 19 yaşındaki Pakistanlı Süleyman Davut ise yolculuğa milyarder babası Şehzade Davut'la birlikte katılmıştı.

DALIŞA KATILMAK İSTEMEDİ

Süleyman'ın halası, yeğeninin dalışa katılmak istemediğini ancak babası önemsediği için keşif gezisine çıkmayı kabul ettiğini söyledi. Yeğeninin turdan korktuğunu ve endişelendiğini belirtti.