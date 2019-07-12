Denizaltıya uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı
ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG), Pasifik Okyanusu’nun doğusunda tespit ettikleri ve içerisinde uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu denizaltıya baskın düzenledi. O anlar, sahil güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıdı.
-
1Olay, Pasifik Okyanusu’nun doğusunda, 18 Haziran’da meydana geldi. Cutter Munro (WMSL 755) gemisi mürettebatı, tespit ettikleri denizaltıya, sürat tekneleri ile yaklaştı.
-
2Seyir halinde olan denizaltıya yaklaşan sahil güvenlik ekipleri, tekneden denizaltının üstüne atlayarak, denizaltının üst kapanığını açtı ve kaçakçıları yakaladı.
-
3Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.
-
4ABD medyası, denizaltıda bulunan 5 kaçakçının gözaltına alındığını bildirdi. Ekiplerin, denizaltıda bulunan, değeri 232 milyon dolar olan 7 ton uyuşturucuyu ele geçirdiği belirtildi.
-
5
‘BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISINDAN TEBRİK’ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden operasyona dair yaptığı açıklamada, “Bu tür bir cesarete inanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir uyuşturucu ele geçirme operasyonu” dedi.
-
6Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Bu yıl USCG, 3,6 milyar dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi ve 400 kaçakçıyı gözaltına aldı. USCG’nin bu hizmeti hayat kurtarıyor” ifadelerini kullandı.
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11