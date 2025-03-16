Denizin ortasında 95 gün: Okyanusta kayboldu, kaplumbağa yiyerek hayatta kaldı
Pasifik Okyanusu'nda kaybolan Perulu balıkçı 95 günün ardından kurtarılarak ailesine kavuştu. Peru'nun deniz devriyeleri, yaşlı balıkçıyı bin 94 kilometre açıkta, aşırı susuz kalmış bir halde buldu. Kaybolduğu süre boyunca kuş ve deniz kaplumbağaları yiyerek hayatta kalmayı başardığını anlatan yaşlı balıkçı, "Ölmek istemiyordum. Tanrı'ya bana ikinci bir şans verdiği için şükrediyorum." diye konuştu.
AVA ÇIKTIKTAN 10 GÜN SONRA KAYBOLDU
61 yaşındaki Maximo Napa Castro, 7 Aralık'ta Peru'nun güney kıyısındaki Marcona kasabasından balık avlamak için denize açıldı.
İki haftalık bir av için yetecek kadar yiyecek hazırlayan balıkçı 10 gün sonra Pasifik Okyanusu'nda kayboldu.
Fırtınalı hava teknesini rotasından çıkardı ve sürüklenmeye başladı.