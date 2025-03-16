Denizin ortasında 95 gün: Okyanusta kayboldu, kaplumbağa yiyerek hayatta kaldı

"HER GÜN ANNEMİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Yaşlı adam, teknede topladığı yağmur suyuyla hayatta kalmaya çalışırken, yiyeceği bitmesine rağmen iki aylık torunu da dahil olmak üzere ailesini düşünerek güçlü kaldığını aktardı.

Son 15 gününü hiçbir şey yemeden denizde geçiren Napa, "Her gün annemi düşünüyordum. Tanrı'ya bana ikinci bir şans verdiği için şükrediyorum." diye konuştu.