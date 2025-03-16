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Denizin ortasında 95 gün: Okyanusta kayboldu, kaplumbağa yiyerek hayatta kaldı

Pasifik Okyanusu'nda kaybolan Perulu balıkçı 95 günün ardından kurtarılarak ailesine kavuştu. Peru'nun deniz devriyeleri, yaşlı balıkçıyı bin 94 kilometre açıkta, aşırı susuz kalmış bir halde buldu. Kaybolduğu süre boyunca kuş ve deniz kaplumbağaları yiyerek hayatta kalmayı başardığını anlatan yaşlı balıkçı, "Ölmek istemiyordum. Tanrı'ya bana ikinci bir şans verdiği için şükrediyorum." diye konuştu.

Denizin ortasında 95 gün: Okyanusta kayboldu, kaplumbağa yiyerek hayatta kaldı - 1

AVA ÇIKTIKTAN 10 GÜN SONRA KAYBOLDU

61 yaşındaki Maximo Napa Castro, 7 Aralık'ta Peru'nun güney kıyısındaki Marcona kasabasından balık avlamak için denize açıldı.

İki haftalık bir av için yetecek kadar yiyecek hazırlayan balıkçı 10 gün sonra Pasifik Okyanusu'nda kayboldu.

Fırtınalı hava teknesini rotasından çıkardı ve sürüklenmeye başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Denizin ortasında 95 gün: Okyanusta kayboldu, kaplumbağa yiyerek hayatta kaldı - 2

BİN 94 KİLOMETRE AÇIKTA BULUNDU

Ailesi kendisinden uzunca bir süre haber alamayınca arama çalışmaları başlatıldı.

Peru'nun deniz devriyeleri, yaşlı balıkçıyı tam 95 gün sonra bin 94 kilometre açıkta, aşırı susuz kalmış ve kritik bir durumdayken buldu.

Napa, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ölmek istemiyordum. Hamam böcekleri, kuşlar yedim, en son yediğim şey kaplumbağalardı." dedi.

Denizin ortasında 95 gün: Okyanusta kayboldu, kaplumbağa yiyerek hayatta kaldı - 3

"HER GÜN ANNEMİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Yaşlı adam, teknede topladığı yağmur suyuyla hayatta kalmaya çalışırken, yiyeceği bitmesine rağmen iki aylık torunu da dahil olmak üzere ailesini düşünerek güçlü kaldığını aktardı.

Son 15 gününü hiçbir şey yemeden denizde geçiren Napa, "Her gün annemi düşünüyordum. Tanrı'ya bana ikinci bir şans verdiği için şükrediyorum." diye konuştu.

Denizin ortasında 95 gün: Okyanusta kayboldu, kaplumbağa yiyerek hayatta kaldı - 4

AİLESİ DUALARLA BEKLEDİ

Gazetecilere konuşan anne Elena Castro ise, "Rabbime, ister diri ister ölü olsun, onu bana geri getir dedim, sadece onu görmek için bile olsa" dedi.

Denizin ortasında 95 gün: Okyanusta kayboldu, kaplumbağa yiyerek hayatta kaldı - 5

BALIKÇILIĞA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Muayene edilmek üzere Peru'nun başkenti Lima'da bir hastaneye kaldırılan balıkçı, gelecekte tekrar denize dönüp balıkçılığa devam etmek istediğini söylüyor.

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