Denizin ortasında iki ay süren hayatta kalma mücadelesi: 100 kilodan 50 kiloya düştü!
Doğu Asya'nın en soğuk denizi olan Ohotsk Denizi'nde, Mikhail Pichugin isimli Rus adam, şişme bir botla iki ay boyunca hayatta kalmayı başardı. Ancak 49 yaşındaki abisi ve 15 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti. 2 haftalık erzakla yola çıkan adamın nasıl hayatta kaldığı ise henüz bilinmiyor.
BALİNA İZLEMEK İÇİN ÇIKTILAR
Doğu Asya'nın en soğuk denizi Ohotsk Denizi'nde Mikhail Pichugin ismli Rus adam, şişme bir botla iki boyunca hayatta kalmayı başardı.
Mikhail Pichugin hayatta kaldı ancak abisi ve yeğeni hayatını kaybetti.
Yerel medya, Pichugin'in 49 yaşındaki abisi ve 15 yaşındaki yeğeniyle birlikte ağustos ayının başlarında Shantar Adaları'na balina izleme gezisine çıktığını söyledi.