Denizin ortasında iki ay süren hayatta kalma mücadelesi: 100 kilodan 50 kiloya düştü!

Doğu Asya'nın en soğuk denizi olan Ohotsk Denizi'nde, Mikhail Pichugin isimli Rus adam, şişme bir botla iki ay boyunca hayatta kalmayı başardı. Ancak 49 yaşındaki abisi ve 15 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti. 2 haftalık erzakla yola çıkan adamın nasıl hayatta kaldığı ise henüz bilinmiyor.

Denizin ortasında iki ay süren hayatta kalma mücadelesi: 100 kilodan 50 kiloya düştü! - 1

BALİNA İZLEMEK İÇİN ÇIKTILAR

Doğu Asya'nın en soğuk denizi Ohotsk Denizi'nde Mikhail Pichugin ismli Rus adam, şişme bir botla iki boyunca hayatta kalmayı başardı.

Mikhail Pichugin hayatta kaldı ancak abisi ve yeğeni hayatını kaybetti.

Yerel medya, Pichugin'in 49 yaşındaki abisi ve 15 yaşındaki yeğeniyle birlikte ağustos ayının başlarında Shantar Adaları'na balina izleme gezisine çıktığını söyledi.

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Denizin ortasında iki ay süren hayatta kalma mücadelesi: 100 kilodan 50 kiloya düştü! - 2

2 AYDA 50 KİLO VERDİ 

46 yaşındaki adam tekneyle yola çıktıktan tam 66 gün sonra başladığı noktanın bir kilometre uzaklığında Ohotsk Denizi'nde bir balıkçı teknesinin yanından geçerken fark edildi.

Cesetleri gören balıkçılar teknede yaşayan birini gördü. 

Medya raporlarına 46 yaşındaki adam bulunduğunda 50 kilogram ağırlığındayı. Pichugin'in eşi normalde 100 kilogram olan ağırlığının, onun bu zorlu hayatta kalma sürecinde etkili olabileceğini belirttİ. 

Denizin ortasında iki ay süren hayatta kalma mücadelesi: 100 kilodan 50 kiloya düştü! - 3

"ÇOK FAZLA GÜCÜM YOK" 

Savcıların yayınladığı videoda, can yeleği giymiş adamın balıkçılara, "Çok fazla gücüm yok" diye bağırdığı görüldü. 

Kurtarma ekipleri, kaybolmalarından birkaç gün sonra teknenin akıntılar tarafından Kamçatka'ya doğru sürüklendiğinden şüphelenerek helikopter ve uçakla üçlüyü aramaya başlamıştı.

Denizin ortasında iki ay süren hayatta kalma mücadelesi: 100 kilodan 50 kiloya düştü! - 4

İKİ HAFTALIK BESİNLERİ VARDI

Pichugin'in eşi Yekaterina, yaptığı açıklamada, "Bu bir tür mucize" dedi. Yanlarına sadece iki hafta yetecek kadar yiyecek ve su aldıklarını söyledi.

Pichugin'in balıkçılara yeğeninin eylül ayı başında öldüğünü söylediği, bunun üzerine kardeşlerin yaklaşık üç hafta teknede birlikte kaldığını söylediği öğrenildi. 

Abisinin kendini yıkamaya çalışırken buzlu suya düştüğünü onu kurtardığını ancak  kısa süre sonra öldüğünü aktardı. 

Denizin ortasında iki ay süren hayatta kalma mücadelesi: 100 kilodan 50 kiloya düştü! - 5

Pichugin abisinin ve yeğeninin cesetlerini dalgalara düşmelerini önlemek için tekneye bağladığı , dikkat çekmek için can yeleklerini teknenin kenarına astığı öğrenildi. 

Adamın nasıl hayatta kaldığı henüz tam olarak bilinmiyor. 

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