Denizin ortasında iki ay süren hayatta kalma mücadelesi: 100 kilodan 50 kiloya düştü!

İKİ HAFTALIK BESİNLERİ VARDI

Pichugin'in eşi Yekaterina, yaptığı açıklamada, "Bu bir tür mucize" dedi. Yanlarına sadece iki hafta yetecek kadar yiyecek ve su aldıklarını söyledi.

Pichugin'in balıkçılara yeğeninin eylül ayı başında öldüğünü söylediği, bunun üzerine kardeşlerin yaklaşık üç hafta teknede birlikte kaldığını söylediği öğrenildi.

Abisinin kendini yıkamaya çalışırken buzlu suya düştüğünü onu kurtardığını ancak kısa süre sonra öldüğünü aktardı.