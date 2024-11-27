Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı: Katil balinalar nasıl avlanır?

DÜNYANIN EN BÜYÜK BALIĞINI AVLIYOR

Yeni bir araştırmaya göre, Kaliforniya Körfezi'ndeki katil balinalar, dünyanın en büyük balıklarını avlamak ve öldürmek için özel bir strateji geliştirdi.

Boyları 18 metreye kadar uzayabilen balina köpekbalıklarının körfezde beslendiği biliniyor.

Bu devasa balıkların, üst düzey bir avcı olan katil balinalar tarafından avlandığına dair kanıtlar ortaya çıkarıldı.