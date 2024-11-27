Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı: Katil balinalar nasıl avlanır?

Yeni bir çalışmaya göre, Kaliforniya Körfezi'nde yaşayan katil balinalar, dünyanın en büyük balıklarını avlamak ve öldürmek için özel bir taktik geliştirdi. Saldırılarda katil balinaların, balina köpekbalıklarının en hassas bölgelerine odaklandığı ve sersemletip ters çevirerek avını öldürdüğü gözlemlendi. Son zamanlarda aşırı avlanma ve deniz kirliliği nedeniyle nesli tehdit altına giren katil balinalar, daha önce benzerine rastlanmamış avlanma alışkanlıkları sergiliyor. Bilim insanları, katil balinaların "yeni ve özel becerilerinin" kaynağının çevresel koşullar olduğunu öne sürüyor.

Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı: Katil balinalar nasıl avlanır? - 1

DÜNYANIN EN BÜYÜK BALIĞINI AVLIYOR

Yeni bir araştırmaya göre, Kaliforniya Körfezi'ndeki katil balinalar, dünyanın en büyük balıklarını avlamak ve öldürmek için özel bir strateji geliştirdi.

Boyları 18 metreye kadar uzayabilen balina köpekbalıklarının körfezde beslendiği biliniyor.

Bu devasa balıkların, üst düzey bir avcı olan katil balinalar tarafından avlandığına dair kanıtlar ortaya çıkarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı: Katil balinalar nasıl avlanır? - 2

ÇOK ZEKİ DENİZ MEMELİLERİ

Araştırmacılar, katil balinaların balina köpekbalıklarını avlayıp öldürdüklerine dair doğrudan kanıtlar topladı.

Katil balinalar, çeşitli zeki davranışlar sergilediği bilinen deniz memelileridir.

Bu hayvanların nesli son zamanlarda aşırı avlanma ve deniz kirliliği nedeniyle tehdit altına girdiğinden, bilim insanları katil balinaların garip avlanma davranışları sergilediğini fark etti.

Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı: Katil balinalar nasıl avlanır? - 3

ŞAŞIRTICI AVLANMA ALIŞKANLIKLARI

Araştırmacılar, katil balinaların balina köpekbalıklarını avlayıp öldürdüklerine dair doğrudan kanıtlar topladı.

Katil balinalar, çeşitli zeki davranışlar sergilediği bilinen deniz memelileridir.

Bu hayvanların nesli son zamanlarda aşırı avlanma ve deniz kirliliği nedeniyle tehdit altına girdiğinden, bilim insanları orkaların garip avlanma davranışları sergilediğini fark etti.

Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı: Katil balinalar nasıl avlanır? - 4

BENZERSİZ AVLANMA STRATEJİSİ

Son çalışmada, Kaliforniya Körfezi'nin güneyinde altı yıl boyunca kaydedilen dört avlanma anının fotoğraf ve video kayıtları incelendi.

Bu örneklerde katil balinaların işbirliği yaparak balina köpekbalıklarını avlayıp öldürmek üzere benzersiz bir strateji izlediği görüldü.

Saldırılarda katil balinaların, balina köpekbalıklarının pelvik bölgesini hedef aldığı, üreme organlarına ve yüzgeçlerine saldırdığı gözlemlendi.

Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı: Katil balinalar nasıl avlanır? - 5

AVINI TERS ÇEVİRİP SERSEMLETİYOR

Katil balinalar, balina köpekbalıklarını sersemletilip ters çevirerek balıkların karaciğerlerine ulaşabiliyor.

Katil balinaların, avlarının karnını hedef almasının nedeni büyük ihtimalle bu bölgenin en az korunan, kas ve kıkırdak oranı daha düşük bir kısım olması.

Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı: Katil balinalar nasıl avlanır? - 6

KATİL BALİNALAR ARASINDA YAYILIYOR OLABİLİR

Bilim insanları, Kaliforniya Körfezi'nde yaşayan katil balinaların bu "özel becerilerinin" kaynağının yaşam koşulları olduğunu öne sürüyor.

Araştırmacılara göre balina köpekbalıklarını avlamak isteyen katil balinalar yeni stratejiler geliştirdi.

Bu bilgilerin katil balina popülasyonlarında yayılıyor olabileceğinden ve zaman içinde alışkanlık haline gelebileceğinden şüpheleniliyor.

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