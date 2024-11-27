Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı: Katil balinalar nasıl avlanır?
Yeni bir çalışmaya göre, Kaliforniya Körfezi'nde yaşayan katil balinalar, dünyanın en büyük balıklarını avlamak ve öldürmek için özel bir taktik geliştirdi. Saldırılarda katil balinaların, balina köpekbalıklarının en hassas bölgelerine odaklandığı ve sersemletip ters çevirerek avını öldürdüğü gözlemlendi. Son zamanlarda aşırı avlanma ve deniz kirliliği nedeniyle nesli tehdit altına giren katil balinalar, daha önce benzerine rastlanmamış avlanma alışkanlıkları sergiliyor. Bilim insanları, katil balinaların "yeni ve özel becerilerinin" kaynağının çevresel koşullar olduğunu öne sürüyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK BALIĞINI AVLIYOR
Yeni bir araştırmaya göre, Kaliforniya Körfezi'ndeki katil balinalar, dünyanın en büyük balıklarını avlamak ve öldürmek için özel bir strateji geliştirdi.
Boyları 18 metreye kadar uzayabilen balina köpekbalıklarının körfezde beslendiği biliniyor.
Bu devasa balıkların, üst düzey bir avcı olan katil balinalar tarafından avlandığına dair kanıtlar ortaya çıkarıldı.