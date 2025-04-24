Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten İstanbul depremi tahmini: Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti

Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, Twitter hesabı üzerinden İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets, depremi 3 gün öncesinden yaptığı paylaşımla tahmin etmiş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hoogerbeets şimdi de 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yeni tahminde bulundu.

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten İstanbul depremi tahmini: Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti - 1

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin ardından yeni açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Hoogerbeets, 7.0-7.6 aralığındaki depremlere dikkat çekti.

DÜNYA HABERLERİ

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten İstanbul depremi tahmini: Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti - 2

HOOGERBEETS'TEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Hoogerbeets, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından şu paylaşımı yaptı;

"Türkiye'nin batısında meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi'nde, 12 km derinlikte gerçekleşti. Bu bölge, 1509 yılında İstanbul'un doğusunda meydana gelen 7.2 ve 1766 yılında batısında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremler gibi 7.0-7.6 aralığında depremler üretebilecek potansiyele sahiptir. Bugünkü deprem güçlüydü ve artçı sarsıntılar yaşanabilir.

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten İstanbul depremi tahmini: Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti - 3

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİ TAHMİN ETMİŞTİ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets, 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

Hoogerbeets, Türkiye’de meydana gelen birçok depremi önceden tahmin etmişti. Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten İstanbul depremi tahmini: Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti - 4

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets, Avustralyalı araştırmacıdır. “En İyi Avustralyalı Gökbilimciler” listesinde bulunan Frank Hoogerbeets, 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı siteyi kurdu. Dünya çapında dikkat çeken deprem tahminlerini, gezegen hizalanmaları ve gök cisimlerinin yerçekimsel etkileri üzerine yaptığı çalışmalarla ilişkilendirerek yapmaktadır. Her ne kadar bilim camiası bu tahminlere temkinli yaklaşsa da, kamuoyunun ilgisi Hoogerbeets’in öngörülerine yoğun şekilde yönelmiştir.

Hoogerbeets’in tahmin sistemi, geleneksel sismolojik yöntemlerden oldukça farklıdır. Kendisi, “Solar System Geometry Survey” (SSGEOS) adlı platform aracılığıyla gezegenlerin ve Ay'ın Dünya üzerindeki yerçekimsel etkilerini analiz ederek olası sismik aktiviteleri belirlemeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım, klasik yer bilimleri tarafından bilimsel olarak kabul görmese de, bazı tahminlerinin zamanlaması sebebiyle sosyal medyada viral hale gelmiştir.

Frank Hoogerbeets’in öne sürdüğü yöntemler, jeoloji ve sismoloji alanında faaliyet gösteren bilim insanları tarafından genellikle eleştirilmekte ve bilimsel temelden yoksun olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte, bazı takipçileri onun uyarılarını dikkate alarak önlem almayı tercih etmektedir.

Özellikle büyük depremler öncesinde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hoogerbeets, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Bu platformlarda yaptığı paylaşımlar, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılmakta ve tartışma yaratmaktadır.

DAHA FAZLA GÖSTER