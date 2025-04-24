Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten İstanbul depremi tahmini: Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets, Avustralyalı araştırmacıdır. “En İyi Avustralyalı Gökbilimciler” listesinde bulunan Frank Hoogerbeets, 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı siteyi kurdu. Dünya çapında dikkat çeken deprem tahminlerini, gezegen hizalanmaları ve gök cisimlerinin yerçekimsel etkileri üzerine yaptığı çalışmalarla ilişkilendirerek yapmaktadır. Her ne kadar bilim camiası bu tahminlere temkinli yaklaşsa da, kamuoyunun ilgisi Hoogerbeets’in öngörülerine yoğun şekilde yönelmiştir.



Hoogerbeets’in tahmin sistemi, geleneksel sismolojik yöntemlerden oldukça farklıdır. Kendisi, “Solar System Geometry Survey” (SSGEOS) adlı platform aracılığıyla gezegenlerin ve Ay'ın Dünya üzerindeki yerçekimsel etkilerini analiz ederek olası sismik aktiviteleri belirlemeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım, klasik yer bilimleri tarafından bilimsel olarak kabul görmese de, bazı tahminlerinin zamanlaması sebebiyle sosyal medyada viral hale gelmiştir.



Frank Hoogerbeets’in öne sürdüğü yöntemler, jeoloji ve sismoloji alanında faaliyet gösteren bilim insanları tarafından genellikle eleştirilmekte ve bilimsel temelden yoksun olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte, bazı takipçileri onun uyarılarını dikkate alarak önlem almayı tercih etmektedir.



Özellikle büyük depremler öncesinde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hoogerbeets, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Bu platformlarda yaptığı paylaşımlar, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılmakta ve tartışma yaratmaktadır.