Depremlerden etkilenen İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı

Suriye'nin kuzeybatısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etiketlenen İdlib'de, Asi Nehri çevresinde toprak setin yıkılması sonucu Tülül adlı köyü su bastı. Depremler nedeniyle, son açıklamalara göre ülkede en az 3 bin 162 kişi hayatını kaybetti.

Depremlerden etkilenen İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı - 1

Suriye'deki sivil savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, depremlerin ardından İdlib'de Asi Nehri'nin su seviyesinde yükselme kaydedildi.

Depremlerden etkilenen İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı - 2

TOPRAK SETLER YIKILDI

Su seviyesindeki artış ve deprem nedeniyle Asi Nehri kıyısında bulunan Tülül köyünde taşkınlara karşı inşa edilen toprak setler yıkıldı.

Depremlerden etkilenen İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı - 3

Binlerce kişinin yaşadığı köyde çok sayıda ev sular altında kalırken aileler, evlerinden ayrılarak nispeten daha güvenli bölgelere göç etti.

Depremlerden etkilenen İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı - 4

Çevredeki diğer köylerin ve sığınmacı kamplarının da sular altında kalmasından endişe ediliyor.

Depremlerden etkilenen İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı - 5

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ve çevresindeki iller, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmişti.

Depremlerden etkilenen İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı - 6

DEPREMLERDE EN AZ 3 BİN 162 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremlerde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 3 bin 162 kişi ölmüş, en az 5 bin 235 kişi yaralanmıştı.

Depremlerden etkilenen İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı - 7
Depremlerden etkilenen İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı - 8

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