Depresyon için genetik kodlar ve antidepresanlar incelendi: Bazılarında risk daha yüksek
Bilim insanları 5 milyon kişinin genetilk verilerini inceleyerek yeni bir depresyon çalışması ortaya koydu. Araştırma, her dört kişiden birinin Avrupalı olmayan soylardan geldiğini tespit ederken depresyon için daha önce bilinmeyen 300 genetik risk faktörü belirlendi. Çalışma, antidepresanlara ek olarak, kronik ağrı için kullanılan ilaçların da bu genler üzerinde etkili olduğunu belirledi.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, nüfusun yüzde 3,8'i herhangi bir zamanda depresyon geçiriyor ve bu durum yaklaşık 280 milyon kişiyi etkiliyor.
Olumsuz yaşam olayları, fiziksel rahatsızlık ve stres gibi bir dizi faktör depresyon gelişme riskini artırabilirken, depresyonun genetik bir bileşeni de var.