Depresyon için genetik kodlar ve antidepresanlar incelendi: Bazılarında risk daha yüksek

4 KİŞİDEN BİRİ AVRUPALI OLMAYAN SOYDAN GELİYOR

Edinburgh Üniversitesi ve King's College London liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, 29 ülkeden 5 milyondan fazla kişinin anonimleştirilmiş genetik verilerini inceledi ve her dört kişiden birinin Avrupalı olmayan soylardan geldiğini tespit etti.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre depresyonun genetiği üzerine yapılan önceki araştırmalar öncelikle beyaz, daha zengin nüfusları içeriyor ve dünyanın çoğunu ihmal ediyordu. Ancak yazarlar, daha çeşitli bir örneklemi dahil ederek yeni risk faktörlerini tanımlayabildiler.

Cell dergisinde yayınlanan çalışmada, bireylerin genetik kodlarında depresyon gelişimiyle bağlantılı 700 varyasyon bulundu ve bunların neredeyse yarısı daha önce bu durumla hiç ilişkilendirilmemişti.

DNA'daki bu küçük değişiklikler, duyguları kontrol eden alanlar da dahil olmak üzere, beynin birçok bölgesindeki nöronlarla ilişkilendirildi.