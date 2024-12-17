Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı

Profesör Tom Yates ise orta seviyede fiziksel aktivitenin erken ölüm riskini azaltmada oldukça etkili olduğunu ancak bu seviyenin ötesinin büyük bir fark yaratmayabileceğini belirterek, "Kanıtlar, günlük 8 bin adımın sağlığa faydalı bir eşik olduğunu gösteriyor" dedi.