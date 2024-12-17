Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı
Günümüzün en yaygın ruhsal bozukluklarının başında gelen depresyon, genellikle ekonomik sıkıntılar, yas, bir ilişkinin sonlanması ve beslenme tarzı gibi etkenler nedeniyle ortaya çıkar. Bilim insanları, günde yaklaşık 7 bin adım atmanın, depresyonun yıkıcı etkilerini ortadan kaldırabileceğini açıkladı.
100 bin yetişkinin incelendiği geniş çaplı araştırmada, düzenli olarak yürüyüş yapmanın daha iyi bir ruh sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğu saptandı.