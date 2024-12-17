Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı

Günümüzün en yaygın ruhsal bozukluklarının başında gelen depresyon, genellikle ekonomik sıkıntılar, yas, bir ilişkinin sonlanması ve beslenme tarzı gibi etkenler nedeniyle ortaya çıkar. Bilim insanları, günde yaklaşık 7 bin adım atmanın, depresyonun yıkıcı etkilerini ortadan kaldırabileceğini açıkladı.

Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı - 1

100 bin yetişkinin incelendiği geniş çaplı araştırmada, düzenli olarak yürüyüş yapmanın daha iyi bir ruh sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğu saptandı.

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Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı - 2

Jama Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada; günlük yürüyüşlerin, ruh hali üzerindeki etkileri analiz edildi. Uzmanlar, adım atmanın kalp sağlığı ve uzun ömürle ilişkilendirildiğini ancak depresyonla bağlantısı üzerine daha önce herhangi bir araştırma yapılmadığını belirtti.

Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı - 3

Çalışmanın bulgularına göre, günde 5 binin altında adım atmak, depresyon riskini artırıyor. 7 bin 500 adım atan bireylerde ise depresyon riski, yüzde 42 oranında azalıyor.

Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı - 4

Egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Lindsay Bottoms, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 10 bin adım hedefinin, takıntı haline getirilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı - 5

Araştırmalar, günde 10 bin adım atmanın, sağlık açısından bir zorunluluk olmadığını, aksine 4 bin 400 adım atmanın bile yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu.

Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı - 6

Profesör Tom Yates ise orta seviyede fiziksel aktivitenin erken ölüm riskini azaltmada oldukça etkili olduğunu ancak bu seviyenin ötesinin büyük bir fark yaratmayabileceğini belirterek, "Kanıtlar, günlük 8 bin adımın sağlığa faydalı bir eşik olduğunu gösteriyor" dedi.

Depresyonu bitirmek için günde kaç adım atmalıyız? Bilim insanları ilk kez açıkladı - 7

Düzenli yürüyüş yapmanın faydaları, yalnızca kalp ve ruh sağlığıyla sınırlı değil. Günlük yürüyüşler; kasları güçlendirir, eklem ağrılarını azaltır ve dayanıklılığı artırır. Yürüyüş yapmak, beyin fonksiyonlarını iyileştirerek hafızayı da güçlendirir.

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