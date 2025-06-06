Dermatolog açıkladı: Gözden kaçırılan 2 belirti cilt kanseri işareti

Dr. Awdeh, kliniğin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, az bilinen ancak alarm zillerini çaldırması gereken cilt sorunlarına dikkat çekti. Bu sorunlardan biri, tırnak altında beliren kahverengi çizgi. Uzmanlara göre bu durum, nadir görülen ancak ölümcül olabilen subungual melanomun işareti olabilir. Bu tür melanom, yılda yaklaşık 2.300 kişinin hayatını kaybettiği bir hastalığın erken belirtisi olarak kabul ediliyor.



Dr. Awdeh’in işaret ettiği bir diğer önemli belirti ise geçmeyen egzama benzeri cilt lezyonları. Bu durum, İngiltere'de her yıl 25 binden fazla kişide teşhis edilen ve ikinci en yaygın cilt kanseri türü olan skuamöz hücreli karsinom ile ilişkilendiriliyor. Erken teşhisle tedavi edilebilen bu kanser türü, ilerlediğinde vücudun diğer bölgelerine yayılabiliyor ve tedavisi zorlaşıyor.