Dermatolog açıkladı: Gözden kaçırılan 2 belirti cilt kanseri işareti

İyileşmeyen kaşıntılı bir cilt bölgesi, sanıldığının aksine basit bir egzama değil, cilt kanseri belirtisi olabilir.

Dermatolog açıkladı: Gözden kaçırılan 2 belirti cilt kanseri işareti - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Dermatolog Dr. Fatima Awdeh, ciltte ortaya çıkan bazı küçük değişikliklerin ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.

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Dermatolog açıkladı: Gözden kaçırılan 2 belirti cilt kanseri işareti - 2

Dr. Awdeh, kliniğin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, az bilinen ancak alarm zillerini çaldırması gereken cilt sorunlarına dikkat çekti. Bu sorunlardan biri, tırnak altında beliren kahverengi çizgi. Uzmanlara göre bu durum, nadir görülen ancak ölümcül olabilen subungual melanomun işareti olabilir. Bu tür melanom, yılda yaklaşık 2.300 kişinin hayatını kaybettiği bir hastalığın erken belirtisi olarak kabul ediliyor.

Dr. Awdeh’in işaret ettiği bir diğer önemli belirti ise geçmeyen egzama benzeri cilt lezyonları. Bu durum, İngiltere'de her yıl 25 binden fazla kişide teşhis edilen ve ikinci en yaygın cilt kanseri türü olan skuamöz hücreli karsinom ile ilişkilendiriliyor. Erken teşhisle tedavi edilebilen bu kanser türü, ilerlediğinde vücudun diğer bölgelerine yayılabiliyor ve tedavisi zorlaşıyor.

Dermatolog açıkladı: Gözden kaçırılan 2 belirti cilt kanseri işareti - 3

Cilt kanserlerinin çoğunun benlerden kaynaklandığı bilinse de, uzmanlar ciltteki diğer değişikliklerin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Dr. Awdeh, özellikle iyileşmeyen cilt lekelerinin, yavaş büyüyen ama tedavi edilmediğinde ciddi izler bırakabilen bazal hücreli karsinom olabileceğini belirtiyor. Bu tür cilt kanseri genellikle yayılmaz, ancak tedavi sürecinde deri dokularının çıkarılması gerekebilir.


Dermatolog açıkladı: Gözden kaçırılan 2 belirti cilt kanseri işareti - 4

Bazı melanom türleri düz, kırmızı ve pullu lezyonlar şeklinde görülürken, bazıları parlak nodüllerle kendini gösteriyor. Lezyonlar zamanla ülserleşebilir veya kabarık hale gelebilir.

Dr. Awdeh, “Cilt kanserinin belirtileri arasında yeni oluşan ya da mevcut benlerdeki şekil, renk ve büyüklük değişiklikleri yer alır. Bu değişiklikler erken teşhis için hayati önem taşıyor” dedi.


Dermatolog açıkladı: Gözden kaçırılan 2 belirti cilt kanseri işareti - 5

İngiltere’de en sık görülen beşinci kanser türü olan melanom, aynı zamanda en ölümcül cilt kanseri olarak biliniyor ve her yıl yaklaşık 2.000 kişinin ölümüne yol açıyor. Melanomun en yaygın belirtisi ise büyüyen, renk değiştiren veya kanayan bir ben olarak tanımlanıyor.

NHS, cilt kanseri riskini azaltmak amacıyla, sıcaklık ne olursa olsun güneş altında zaman geçirirken mutlaka güneş kremi kullanılmasını tavsiye ediyor. Melanom, çoğunlukla güneş veya solaryum kaynaklı UV ışınlarının ciltte oluşturduğu hücresel hasarla ortaya çıkıyor. Aile öyküsü olan bireylerde ise risk daha yüksek.


Dermatolog açıkladı: Gözden kaçırılan 2 belirti cilt kanseri işareti - 6


Öte yandan, halk arasında sık yapılan bir hata da melanomun yalnızca yüz, kol ve bacak gibi güneşe maruz kalan bölgelerde görüldüğünün sanılması. Uzmanlara göre bu kanser türü ağız içi, saç derisi, tırnak altı, el ayası ve ayak tabanı gibi bölgelerde de ortaya çıkabiliyor.


Dermatolog açıkladı: Gözden kaçırılan 2 belirti cilt kanseri işareti - 7

Sağlık Bakanlığı ise özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, güneş ışınlarının en güçlü olduğu 11.00–15.00 saatleri arasında gölgede kalınması gerektiğini hatırlatıyor.

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