Derslerin canlı yayınlanmasına Yunan öğrenci ve öğretmenlerden tepki

Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı 4 Mayıs’ta kalktı, 11 Mayıs’ta ise lise son sınıf öğrenciler eğitime başladı. Ancak yeni şartlarda, alışılmadık kurallarla. (Derya Özcan- NTV Atina)

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ntv.com.tr 13.05.2020 - 17:29

Öğrenciler, pazartesi günü dezenfektanlar, sosyal mesafenin korunduğu sıra düzeni, 15 kişiyi geçmeyecek sınıflar, bahçede topla yapılan futbol, voleybol, basketbol gibi sporlara izin verilmemesi gibi tedbirleri içeren yeni düzenle karşılaştılar.

Riskli grupta olan, ya da evinde riskli gruba dahil bireyler bulunan çocuklar da okula gitmeyebiliyor, devam zorunluluğu aranmıyor.

Ancak okula gelemeyen öğrencilere internet üzerinden canlı yayınla dersin ulaştırılmasına yönelik hükümet tasarısı eğitimci ve öğrencilerin tepkisi ile karşılaştı.

Bugün Başkent Atina’nın merkezinde bir araya gelen eylemciler, öğrencilerin sağlığını ve kamu sağlığını tehdit eden durumların olması halinde sınıflardan canlı yayın yapılmasını öngören yasal düzenlemeyi protesto etti.

Eyleme katılan yüzlerce öğrenci, veli ve öğretmen söz konusu uygulamanın kişisel özgürlüklerin ihlali olduğunu savundu.

Parlamentoda konuşan Eğitim Bakanı Niki Kerameos ise derslerin canlı yayınla öğrencilere ulaştırılması konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi ve eğitimin her çocuk gibi sağlık sorunları nedeniyle evde kalacak öğrencilerin de hakkı olduğunu vurguladı.

Söz konusu sistemde, derslerin kamuya açık bir şekilde canlı yayında paylaşılmaması, yayına sadece sınıftaki öğrencilerin katılabilmesi ve dersin kayıt altına alınmasının da yasak olması öngörülüyor.

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