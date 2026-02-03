Dev bankanın eski CEO'sundan Epstein'e, "Pamuk prenses'e selam söyle"
03.02.2026 10:29
Son Güncelleme: 03.02.2026 10:35
Erdem Güzel
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı "Epstein belgelerinde" farklı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yayınlanan milyonlarca döküman hala incelenmeye devam ederken, bir başka üst düzey kişinin Epstein ile yazışması gündeme oturdu.
"PAMUK PRENSES KOSTÜMÜYLE FOTOĞRAFINI ÇEKMEYİ İSTERİM"
Yayınlanan belgelere göre pedofili milyarder Jeffrey Epstein, 20 Haziran 2010'da bir kişiye gönderdiği e-postada "Pamuk Prenses kostümüyle fotoğraflarını çekmeyi çok isterim. Kostüm mağazasından alabilirsin." diye yazdı. Bu mesaja ise "Alacağım!" diye yanıt verildiği görülüyor.
Bu yazışmadan 3 hafta sonra Amerikalı banker Jes Staley, Epstein'e "Eğlenceliydi. Pamuk Prenses'e selam söyle" diyen bir e-posta gönderdi. Bu yazışmaya paralel bir başka kişinin de Epstein'e kostümü giyen kişilerin cinsel ilişkiye girdiği bilgisi verdiği kaydedildi. E-postalarda Epstein'ın kostüm için yazıştığı kişilerin yaşlarına dair hiçbir bilgi yer almıyor. Yazışmalarda ayrıca "Pamuk Prenses" ifadesinin aynı kişiyi kastettiği açıkça belirtilmiyor.
EPSTEIN'İN FİNANS ÇEVRELERİNDEKİ SAVUNUCUSU
Yayınlanan belgelerde Staley-Pamuk Prenses bağlantısıyla ilgili bir görsel de mevcut. Bir çizimin fotoğrafı e-posta olarak gönderilirken, gönderenin ve alıcının adresleri ABD Adalet Bakanlığı tarafından sansürlendi. Çizimde Staley ve Pamuk Prenses yer alırken masada İngiliz bankerin çalıştığı JP Morgan'ın adı geçerken bir başka kartta da "Epstein ve arkadaşlarına kurban satmanın parası" yazısı göze çarpıyor.
Amerikalı Banker Staley, New York Times'a göre Epstein'in finans çevrelerindeki "baş savunucusu". JP Morgan ve Barclays gibi büyük finans kuruluşlarında yer alan ve CEO'luğa kadar yükselen Staley'nin pedofili milyarder Epstein'in çevre ve "müşteri" edinmesine yardım ettiği belirtiliyor.
Staley, Epstein ile olan ilişkisinin profesyonel olduğunu belirtse de aralarındaki bağlantının yıllarca sürdüğü belirtiliyor. Staley, 2025 yılında, Epstein ile ilişkisini sürdürdüğü dönemde onun "canavarca faaliyetlerinden" haberdar olmadığını söylemişti.
Staley, adı skandallara karışmış finansçıyla olan ilişkisi nedeniyle yürütülen bir soruşturmanın ardından 2021 yılında Barclays'in CEO'luğundan istifa etti. Barclays, Staley'nin Epstein ile yakın bir ilişkisi olmadığını, yanıltıcı olduğu tespit edilen bir mektupta düzenleyici kuruma güvence vermeye çalışmıştı.
BANKER "PAMUK PRENSES'İ BİLMİYORUM" DEDİ
Amerikalı yatırım bankacısı, geçen yıl Epstein ile olan bağları nedeniyle Finansal Davranış Otoritesi tarafından kendisine verilen ve finansal hizmetler sektöründe herhangi bir üst düzey yönetim görevi üstlenmesini yasaklayan ömür boyu yasağı mahkemede kaldırmaya çalışmıştı.
Mahkeme sürecinde Staley'e, Epstein'e eşlik eden kadınlardan herhangi birini Disney karakterleri ya da "Pamuk Prenses" diye adlandırdığını hatırlayıp hatırlamadığı soruldu. Eski Barclays yöneticisi bu soruya "hayır" diye cevap vermişti. Mahkemede verdiği ifadede Staley, "Pamuk Prenses'in kim olduğunu bilmiyorum" dedi.
SKANDAL SARMALI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Yeni ortaya çıkan e-postalar Epstein ile birkaç kadının yaptığı yazışmaların detayları skandalın çapını büyütmeye devam ediyor. Bir kadının Epstein'e “Milano da ilginç olabilir. Oradaki kızlar çok istekli. Belki de ilk olarak gördüğüm tüm kızlardan birini seçeriz? Yarın fotoğraf ve video çekeceğim." diye yazdığı kaydedildi.