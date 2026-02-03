Dev bankanın eski CEO'sundan Epstein'e, "Pamuk prenses'e selam söyle"

Yayınlanan belgelerde Staley-Pamuk Prenses bağlantısıyla ilgili bir görsel de mevcut. Bir çizimin fotoğrafı e-posta olarak gönderilirken, gönderenin ve alıcının adresleri ABD Adalet Bakanlığı tarafından sansürlendi. Çizimde Staley ve Pamuk Prenses yer alırken masada İngiliz bankerin çalıştığı JP Morgan'ın adı geçerken bir başka kartta da "Epstein ve arkadaşlarına kurban satmanın parası" yazısı göze çarpıyor.

Amerikalı Banker Staley, New York Times'a göre Epstein'in finans çevrelerindeki "baş savunucusu". JP Morgan ve Barclays gibi büyük finans kuruluşlarında yer alan ve CEO'luğa kadar yükselen Staley'nin pedofili milyarder Epstein'in çevre ve "müşteri" edinmesine yardım ettiği belirtiliyor.

Staley, Epstein ile olan ilişkisinin profesyonel olduğunu belirtse de aralarındaki bağlantının yıllarca sürdüğü belirtiliyor. Staley, 2025 yılında, Epstein ile ilişkisini sürdürdüğü dönemde onun "canavarca faaliyetlerinden" haberdar olmadığını söylemişti.

Staley, adı skandallara karışmış finansçıyla olan ilişkisi nedeniyle yürütülen bir soruşturmanın ardından 2021 yılında Barclays'in CEO'luğundan istifa etti. Barclays, Staley'nin Epstein ile yakın bir ilişkisi olmadığını, yanıltıcı olduğu tespit edilen bir mektupta düzenleyici kuruma güvence vermeye çalışmıştı.