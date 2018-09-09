Dev dalgalar Chicago'da can aldı
Anadolu Ajansı
ABD'deki Michigan Gölü'nde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgarın oluşturduğu dev dalgalar, sahilde yürüyüş yapan gencin göle düşerek boğulmasına neden oldu.
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1ABD’deki Michigan Gölü’nde oluşan dev dalgalar Chicago’da bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
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2ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgarın Michigan Gölü’nün bazı kesimlerinde boyu 3 metreyi aşan dalgalar oluşturacağı uyarısında bulundu.
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3Cumartesi günü erken saatlerden itibaren gözlenen ve tüm hafta sonu devam etmesi beklenen dalgalar göl kenarında yürüyüş yapan bir kişinin göle düşerek yaşamını yitirmesine neden oldu.
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4Görgü tanıklarına göre, Ramiro Calixto adlı 26 yaşındaki genç saat 05.40 sıralarında North Beach Caddesi yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada oluşan dev dalgalar nedeniyle göle sürüklendi.
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5Olay yerine 20 dakika içinde bot ve helikopter ile gelen Chicago İtfaiyesi ekipleri, talihsiz genci saat 07.30 sıralarında kıyıda buldu.
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6Northwestern Hastanesi'ne kaldırılan gencin hayatını kaybettiği açıklandı.
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7Kentteki sahil kesiminde yer alan koşu yolu tedbir amaçlı kısmen kapatıldı.
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8Yükselen sular ve oluşan dalgalar nedeniyle göl çevresindeki yolun bazı bölümleri sular altında kaldı.
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9Olası su baskınlarına karşı uyarılan vatandaşlardan, ağaç, elektrik direkleri ve yüksek yapılarda oluşabilecek hasarlara karşı tedbir almaları istendi.
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