Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti

İtalya'nın Trieste kentindeki limanda sahile dev denizanaları akın etti. Su yüzeyinde bulunan yüzlerce fıçı denizanasının görüntülerini yerel halk kaydederken zehirli bu türün tehlikeye neden olabileceği belirtildi.

ntv.com.tr 09.04.2021 - 10:24

Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 1

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Friuli Venezia Giulia bölgesinin en önemli şehri olan Trieste’de dev denizanası sürüsü, limana akın etti.

Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 2

Bölgedeki limanı işgal eden denizanası sürüsü yerel halk tarafından kaydedildi.

Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 3

Fıçı denizanası olduğu belirtilen türün ölüyken bile zehir saçabildiği belirtilirken bir bölge sakini görüntüleri kayıt altına aldı.

Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 4

Görüntüleri kaydeden Lorenzo Zuffi, limana yaklaşan büyük denizanası grubunun kendisini hayranlarla çevrili bir rock yıldızı gibi hissettirdiğini söyledi.

Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 5
İtalyan medyası ise denizanası sürüsünün ılık su ve plankton tarafından yüzeye çekilen rhizostoma pulmo (fıçı denizanası) olduğunu belirtti.
Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 6
Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 7
Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 8
Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 9
Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti - 10

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