Dev denizanası sürüsü İtalyan limanını işgal etti

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Friuli Venezia Giulia bölgesinin en önemli şehri olan Trieste’de dev denizanası sürüsü, limana akın etti.

Bölgedeki limanı işgal eden denizanası sürüsü yerel halk tarafından kaydedildi.

Fıçı denizanası olduğu belirtilen türün ölüyken bile zehir saçabildiği belirtilirken bir bölge sakini görüntüleri kayıt altına aldı.

Görüntüleri kaydeden Lorenzo Zuffi, limana yaklaşan büyük denizanası grubunun kendisini hayranlarla çevrili bir rock yıldızı gibi hissettirdiğini söyledi.

İtalyan medyası ise denizanası sürüsünün ılık su ve plankton tarafından yüzeye çekilen rhizostoma pulmo (fıçı denizanası) olduğunu belirtti.