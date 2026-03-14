Dev dinozor türü keşfedildi. Bir kemiği bile insan boyunda

Brezilyalı bilim insanları, ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor türlerinden biri olan yeni bir tür tespit etti. Dasosaurus tocantinensis adı verilen dev dinozor, bu ay yayımlanan bir araştırmada bilim dünyasına tanıtıldı.

Dinozora ait fosiller, 2021 yılında Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Maranhao eyaletinde yer alan Davinopolis yakınlarında yürütülen altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.

Bulunan kalıntılar arasında yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda bir uyluk kemiği de yer aldı. Bu kemik sayesinde bilim insanları dinozorun yaklaşık 20 metre uzunluğa ulaşmış olabileceğini hesapladı.