Birkaç gibbon, rakun, Asya ayıkedisi minyatur kentte dolaştı model otomobiller ve uçaklarla oynadı. Hayvanlar minyatür kentte bir deve dönüştüğü anlar ise akıllara 2005 yapımı King Kong adlı filmi getirdi.

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Covid-19 salgının 21 Mart 2020’de Kırım bölgesine ulaştığı doğrulandı. Bölge, Rusya tarafından 2014 yılında Kırım Cumhuriyeti adıyla ilhak edildi ve fiilen yönetilmeye devam ediyor, ancak uluslararası toplum tarafından Ukrayna'nın bir parçası olarak Kırım Özerk Cumhuriyeti olarak tanınıyor.