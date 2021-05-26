"Dev hayvanlar şehri bastı": Turizmi canlandırmak için yaratıcı çözüm

ntv.com.tr - Reuters 26.05.2021 - 09:47 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 09:50
Kurum Özerk Cumhuriyeti’ndeki Bahçesaray kentinde yer alan minyatür parkı, bölgenin turistik binalarının 1:25 ölçeğinde küçültülmüş 50 kopyasını içeriyor.
Haftanın başında ise bu minyatür dünya sevimli ziyaretçilerini ağırladı.
Birkaç gibbon, rakun, Asya ayıkedisi minyatur kentte dolaştı model otomobiller ve uçaklarla oynadı. Hayvanlar minyatür kentte bir deve dönüştüğü anlar ise akıllara 2005 yapımı King Kong adlı filmi getirdi.
Sosyal medyada da paylaşılan fotoğraflar kullanıcılardan büyük bir beğeni topladı.