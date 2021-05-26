"Dev hayvanlar şehri bastı": Turizmi canlandırmak için yaratıcı çözüm

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin güney kısmında bulunan Bahçesaray şehrinde bir minyatür parkı, hayvanat bahçesinden gelen ziyaretçilerini ağırladı. Gibbonlar, rakunlar ve daha birçok hayvan model otomobiller ve uçaklarla oynadı, binaların üstüne oturdu. King Kong filmini aratmayan kareler sosyal medyada büyük bir beğeni topladı. Söz konusu hareketin, pandemi nedeniyle sektörün durulduğu Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne turistlerin ilgisini artırması bekleniyor.

ntv.com.tr - Reuters 26.05.2021 - 09:47 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 09:50

"Dev hayvanlar şehri bastı": Turizmi canlandırmak için yaratıcı çözüm - 1

Kurum Özerk Cumhuriyeti’ndeki  Bahçesaray kentinde yer alan minyatür parkı, bölgenin turistik binalarının 1:25 ölçeğinde küçültülmüş 50 kopyasını içeriyor. 

"Dev hayvanlar şehri bastı": Turizmi canlandırmak için yaratıcı çözüm - 2

Haftanın başında ise bu minyatür dünya sevimli ziyaretçilerini ağırladı. 

"Dev hayvanlar şehri bastı": Turizmi canlandırmak için yaratıcı çözüm - 3

KİNG KONG DEĞİL, GERÇEK HAYAT

Birkaç  gibbon, rakun, Asya ayıkedisi minyatur kentte dolaştı model otomobiller ve uçaklarla oynadı. Hayvanlar minyatür kentte bir deve dönüştüğü anlar ise akıllara 2005 yapımı King Kong adlı filmi getirdi. 

"Dev hayvanlar şehri bastı": Turizmi canlandırmak için yaratıcı çözüm - 4

Sosyal medyada da paylaşılan fotoğraflar kullanıcılardan büyük bir beğeni topladı.

"Dev hayvanlar şehri bastı": Turizmi canlandırmak için yaratıcı çözüm - 5
Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Covid-19 salgının 21 Mart 2020’de Kırım bölgesine ulaştığı doğrulandı. Bölge, Rusya tarafından 2014 yılında Kırım Cumhuriyeti adıyla ilhak edildi ve fiilen yönetilmeye devam ediyor, ancak uluslararası toplum tarafından Ukrayna'nın bir parçası olarak Kırım Özerk Cumhuriyeti olarak tanınıyor.
"Dev hayvanlar şehri bastı": Turizmi canlandırmak için yaratıcı çözüm - 6

COVİD-19 KAYNAKLI 16 BİNİ AŞKIN VAKA VE 513 ÖLÜM BİLDİRİLDİ

Rus hükümeti, Rusya'daki vaka sayımına Kırım’daki enfeksiyonları da dahil ediliyor. Rusya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre şu ana kadar bölgede 16 bini aşkın vaka ve 313 ölüm bildirildi.

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