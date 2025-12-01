Dev tsunamiden bu yana Asya'da en büyük felaket

Asya’nın büyük bölümü şu anda genellikle aşırı yağış, heyelan ve ani seller getiren yıllık muson mevsiminde. Ancak Endonezya, Tayland ve Malezya’yı vuran sel aynı zamanda özellikle Sumatra Adası’na yoğun yağış bırakan nadir bir tropik fırtınayla da ağırlaştı.

İklim değişikliği de fırtınaların şiddetini artırıyor ve atmosfer daha fazla nem tuttuğu için aşırı yağış olaylarını çoğaltıyor. Yağış dalgaları Tayland’ın güneyinde de en az 176 kişinin ölümüne yol açtı; bu, ülkede son on yılın en ölümcül sel olaylarından biri.

Hükümet yardım önlemlerini devreye soktu ancak sel müdahalesine yönelik kamuoyu eleştirisi artıyor ve iki yerel yetkilinin görevleri, sorumluluklarını yerine getirmedikleri iddiasıyla askıya alındı.

Malezya sınırında, Perlis eyaletinde geniş alanların sular altında kaldığı bölgede ise iki kişi hayatını kaybetti.