Dev tsunamiden bu yana Asya'da en büyük felaket
01.12.2025 09:03
AFP
Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da aşırı yağışların tetiklediği seller, büyük bir yıkım yarattı. Ordular sahaya inerken, hükümetler eleştiriler hedefinde.
ENDONEZYA'DA CAN KAYBI 442
Sri Lanka ve Endonezya, yaklaşık bin kişinin ölümüne yol açan sel felaketlerinin mağdurlarına yardım etmek için askeri personel konuşlandırdı.
Geçen hafta Sri Lanka adasının tamamı ve Endonezya’nın Sumatra bölgesinin büyük kısmı, güney Tayland ve kuzey Malezya’da şiddetli ve uzun süreli yağışlar etkili oldu.
Kuzey Sumatra’ya bugün ulaşan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, "Hükümetin şu anki önceliği gerekli yardımı derhal göndermek” dedi ve hükümetin yardım çalışmalarına helikopterler ve uçaklar gönderdiğini söyledi. Prabowo, en az 442 kişinin öldüğü ve yüzlercesinin kaybolduğu sel ve heyelanlara karşı ulusal acil durum ilan etmesi yönünde artan baskıyla karşı karşıya.
Sri Lanka liderinin aksine, uluslararası yardım çağrısını da kamuoyuna açık şekilde yapmadı.
YOLLAR GEÇİLEMEZ DURUMDA
Bu can kaybı, Endonezya’da 2018’de Sulawesi’de 2 binden fazla kişinin öldüğü büyük deprem ve tsunamiden bu yana yaşanan en ölümcül doğal afet oldu.
Hükümet, birçoğunda yolların hâlâ geçilemez durumda olduğu en kötü etkilenen bölgelere yardım taşıyan üç savaş gemisi ve iki hastane gemisi gönderdi.
Sri Lanka’da ise hükümet uluslararası yardım çağrısında bulundu ve Siklon Ditwah’ın tetiklediği sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalan insanlara ulaşmak için askeri helikopterleri kullandı. Dün en az 334 kişinin öldüğü bildirildi; çok daha fazla kişi ise hâlâ kayıp.
2004'TEKİ TSUNAMİDEN SONRA EN AĞIR KAYIP
Yetkililer, en kötü etkilenen orta bölgedeki hasarın boyutunun, yardım ekiplerinin devrilen ağaçlar ve toprak kaymalarıyla kapanan yolları temizlemesiyle yeni yeni ortaya çıktığını söyledi.
Afetle mücadele için olağanüstü hâl (OHAL) ilan eden Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, yeniden inşa sözü verdi. Dissanayake, ulusa sesleniş konuşmasında, “Tarihimizdeki en büyük ve en zorlu doğal afetle karşı karşıyayız” dedi.
Kayıplar ve hasar, Sri Lanka’da 2004’te yaklaşık 31 bin kişinin öldüğü ve bir milyondan fazla insanın evsiz kaldığı yıkıcı Asya tsunamisinden bu yana yaşanan en ağır seviyede..
TAYLAND'DA İKİ YETKİLİNİN GÖREVİ ASKIYA ALINDI
Asya’nın büyük bölümü şu anda genellikle aşırı yağış, heyelan ve ani seller getiren yıllık muson mevsiminde. Ancak Endonezya, Tayland ve Malezya’yı vuran sel aynı zamanda özellikle Sumatra Adası’na yoğun yağış bırakan nadir bir tropik fırtınayla da ağırlaştı.
İklim değişikliği de fırtınaların şiddetini artırıyor ve atmosfer daha fazla nem tuttuğu için aşırı yağış olaylarını çoğaltıyor. Yağış dalgaları Tayland’ın güneyinde de en az 176 kişinin ölümüne yol açtı; bu, ülkede son on yılın en ölümcül sel olaylarından biri.
Hükümet yardım önlemlerini devreye soktu ancak sel müdahalesine yönelik kamuoyu eleştirisi artıyor ve iki yerel yetkilinin görevleri, sorumluluklarını yerine getirmedikleri iddiasıyla askıya alındı.
Malezya sınırında, Perlis eyaletinde geniş alanların sular altında kaldığı bölgede ise iki kişi hayatını kaybetti.