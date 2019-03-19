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Devasa yapı "The Vessel" açıldı

Anadolu Ajansı

ABD'de, bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı.

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    İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, Manhattan’ın Batı Yakası’ndaki Hudson Yards bölgesi için bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı.

    Toplam 154 merdiven, 2.500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip ve ziyaretçilerin tırmanabildiği yapı bölgenin ortasına inşa edildi.
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