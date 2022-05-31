Dicle Nehri'nin kıyısında Mitanniler döneminden kalma 3 bin 400 yıllık antik kent bulundu

Duhok’ta bugüne kadar 2 binden fazla tarihi yerin keşfedildiğini kaydeden Birifkani, bu yılki kazıların önemli sonuçlar verdiği vurgulayarak, “Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen duvarları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmadı” dedi.