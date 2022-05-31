Dicle Nehri'nin kıyısında Mitanniler döneminden kalma 3 bin 400 yıllık antik kent bulundu

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 10:34
Arkeologlar, Irak'ın Duhok eyaletindeki Dicle Nehri'nde yaklaşık 3 bin 400 yıl önce Mittani İmparatorluğu'na kadar uzanan antik bir şehir ortaya çıkardılar.
Duhok ili Tarihi Eser ve Kültür müdürü Bekes Birifkani, "Duhok'un Semel ilçesinde Mittani dönemine ait 3 bin 400 yıllık antik kent bulduk. Söz konusu bölge, 1985 yılına kadar, yani 1990 yılında Musul Barajı'nın yapılmasından önce sular altında kalmıştı” dedi.
Duhok’ta bugüne kadar 2 binden fazla tarihi yerin keşfedildiğini kaydeden Birifkani, bu yılki kazıların önemli sonuçlar verdiği vurgulayarak, “Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen duvarları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmadı” dedi.
Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (KBY) Kültürel Miras Koruma Ajansı Başkanı Hassan Ahmed ise Dicle Nehri'nden gelen suyun çekilmesi nedeniyle yılın başından beri çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi:
"Almanya'nın Tübingen ve Freiburg üniversitelerinin yardımıyla burada kazı yapıyoruz. Bu antik kentte Mittani İmparatorluğu döneminden kalma birçok yapı kalıntısı var. Bulduğumuz antik kentin adı Zahiko" dedi.
Mitanniler, MÖ 1500 ile MÖ 1200 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürdü ve Hititlerin yıkılışından sonra bölgesel bir güç oldu. Mitanni krallığı, MÖ 1600'lü yılların başlarında kuruldu.
Dicle Nehri'nin yukarısındaki Ilısu barajında yapılan son kazılarda, Müslümantepe'de bulunan bir tapınakta, MÖ 1760 ila 1610 yılları arasından kalma Mitannilere ait ritüel eserler ve Mitanni silindir mührü bulunmuştu.