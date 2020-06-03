Dikenli denizatı karantinayla boşalan yuvasına geri döndü

HÜKÜMETİN BAŞARAMADIĞINI COVİD-19 BAŞARDI

Studland Körfezi’nin yıllarca süren kampanya ve protestoların ardından hükümet tarafından geçen yıl özel koruma alanı ilan edildiğini söyleyen Garrick-Maidment, corona virüs krizinin hükümet politikalarının yıllardır gerçekleştiremediğini başardığını vurguladı:

“Teknelerin ve dalgıçların yasaklanmasını istemiyoruz, ancak denizatı ve deniz yosunların yasal korunma altına alınması gerekiyor. Doğaya yardım etmek ve gezegenimizin dengesini sağlamak için elimize eşsiz bir fırsat geçti. Bu fırsata hem insanlık, hem dünya, hem geleceğimiz hem de denizatları için dört elle sarılmalıyız.”