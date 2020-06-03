Dikenli denizatı karantinayla boşalan yuvasına geri döndü

Nesli tükenmekte olan dikenli denizatları, corona virüs önlemleri nedeniyle insanların ve tekne trafiğinin azalmasıyla İngiltere’nin Dorset kentindeki yuvasına geri döndü. Deniz koruma uzmanları, Studland Körfezi'nde düzenli bir araştırma dalışı gerçekleştirdiler, burada hamile erkekler ve yeni doğan bir yavru da dahil olmak üzere 16 denizatı buldular.

ntv.com.tr 03.06.2020 - 16:03

Dünyanın dört bir yanında yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle alınan karantina önlemleri, insanlarını evlerine hapsederek doğayı özgür bıraktı. İsrail’deki kızıl tilkilerden Arnavutluk’taki pembe filamingolara, Tayland’da deniz kaplumbağalarından Kırgızistan’daki kar leoporlarına kadar hayvanlar, insanların işgal ettiği yuvalarına geri döndü.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA VAHŞİ YAŞAM GERİ DÖNDÜ

Son olarak da nesli tükenmekte olan dikenli deniz atlarının İngiltere’nin Dorset kentinde yer alan Studland Körfezi’ndeki evine geri döndüğü ve burada çoğaldığı aktarıldı.

2008'DEN BERİ EN YÜKSEK POPÜLASYON

Araştımacılar, karantina nedeniyle liman balıkçılarının evine çekilmesi ve denizdeki trafiğin azalmasıyla körfezde hamile erkekler ve bir yavruya da içeren 16 denizatını buldu.Son iki yıldır bölgede dikenli denizatı görülmediği ve bunun 2008’den bu yana bölgede bulunan en yüksek dikenli denizatı popülasyonu olduğu aktarıldı.

İngiltere’de dikenli ve kısa burunlu denizatı türleri nesli tükenmekte oldukları için özel koruma statüsünde bulunuyor.

İNSAN FAALİYETLERİNDEKİ DÜŞÜŞÜN DOĞRUDAN BİR SONUCU

Araştırmayı gerçekleştiren Seahorse Trust adlı kuruluşun kurucusu Neil Garrick-Maidment, denizatı sayısındaki artışın, karantina  önlemleri nedeniyle; tekne trafiği ve bölgedeki insan faaliyetindeki düşüşün doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.

KARANTİNA EKOSİSTEMİ İYİLEŞTİRDİ

Garrick-Maidment, “Karantina nedeniyle, körfez ekosistemi dikkate değer bir iyileşme sağladı. Besin zinciri toparlandı ve denizatları için  bol miktarda yiyecek ve saklanacak bir yer oluştu. Deniz bitkileri kendilerini onardı ve dikenli denizatı bundan faydalandı” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, normalleşme süreci nedeniyle doğadaki kazanımların kaybedilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

HÜKÜMETİN BAŞARAMADIĞINI COVİD-19 BAŞARDI

Studland Körfezi’nin yıllarca süren kampanya ve protestoların ardından hükümet tarafından geçen yıl özel koruma alanı ilan edildiğini söyleyen Garrick-Maidment, corona virüs krizinin hükümet politikalarının yıllardır gerçekleştiremediğini başardığını vurguladı:

“Teknelerin ve dalgıçların yasaklanmasını istemiyoruz, ancak denizatı ve deniz yosunların yasal korunma altına alınması gerekiyor. Doğaya yardım etmek ve gezegenimizin dengesini sağlamak için elimize eşsiz bir fırsat geçti. Bu fırsata hem insanlık, hem dünya, hem geleceğimiz hem de denizatları için dört elle sarılmalıyız.”

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