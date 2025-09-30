Dilinde ağrı hissetti ama önemsemedi: Meğer kanserin işaretiymiş
İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Grace Brand, dilinin kenarında hafif bir ağrı hissettiğinde bunu göz ardı etti. Taşınmanın ve uzun çalışma saatlerinin getirdiği stresi nedeni olarak düşündüğü bu ağrı, altı hafta boyunca geçmedi ve giderek şiddetlendi. Yapılan kontroller sonucunda, Grace’e ikinci evre dil kanseri teşhisi kondu.
DailyMail'in habereine göre; Kısa süre sonra, cerrahlar Grace’in dilinin yarısını alarak sol ön kolundan alınan deri ile yeniden inşa ettiği 12 saatlik ameliyatını gerçekleştirdi.
Şimdi iyileşme sürecinde olan Grace, radyoterapi görecek ve aylarca sürecek konuşma terapisi ile konuşmayı, yutkunmayı ve yemeyi yeniden öğrenecek. Doktorların hastalığı erken fark etmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu belirtiyor.