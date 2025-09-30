Dilinde ağrı hissetti ama önemsemedi: Meğer kanserin işaretiymiş

İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Grace Brand, dilinin kenarında hafif bir ağrı hissettiğinde bunu göz ardı etti. Taşınmanın ve uzun çalışma saatlerinin getirdiği stresi nedeni olarak düşündüğü bu ağrı, altı hafta boyunca geçmedi ve giderek şiddetlendi. Yapılan kontroller sonucunda, Grace’e ikinci evre dil kanseri teşhisi kondu.

Dilinde ağrı hissetti ama önemsemedi: Meğer kanserin işaretiymiş - 1

DailyMail'in habereine göre; Kısa süre sonra, cerrahlar Grace’in dilinin yarısını alarak sol ön kolundan alınan deri ile yeniden inşa ettiği 12 saatlik ameliyatını gerçekleştirdi.

Şimdi iyileşme sürecinde olan Grace, radyoterapi görecek ve aylarca sürecek konuşma terapisi ile konuşmayı, yutkunmayı ve yemeyi yeniden öğrenecek. Doktorların hastalığı erken fark etmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu belirtiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dilinde ağrı hissetti ama önemsemedi: Meğer kanserin işaretiymiş - 2

“Altı hafta sonra dilimde ağrılı bir ülser olduğunu fark ettim. İlk başta bu konuda hiçbir şey yapmadım. İnsanların dillerine bakmasını istiyorum. Acı verici olması benim için büyük bir şans. Çoğu durumda görmediğiniz sürece orada olduğunu anlayamazsınız.”

Dilinde ağrı hissetti ama önemsemedi: Meğer kanserin işaretiymiş - 3

DİL KANSERİ ORANLARINDA ARTIŞ

Grace’in hikayesi, İngiltere’de giderek artan ağız kanseri vakalarına dikkat çekiyor. Son on yılda ağız kanseri, dil kanseri dahil olmak üzere üçte birden fazla arttı ve her yıl yaklaşık 10.800 kişiye teşhis konuyor.

Vakaların yarısından fazlası dil veya bademciklerde görülüyor. Erken teşhis sağ kalım oranını yükseltirken, hastalık ilerlediğinde sonuçlar hızla kötüleşiyor.

Dilinde ağrı hissetti ama önemsemedi: Meğer kanserin işaretiymiş - 4

DİL KANSERİ UYARI İŞARETLERİ

Uzmanlar, dil kanserinde dikkat edilmesi gereken belirtileri şöyle sıralıyor:

Üç hafta içinde iyileşmeyen ülser veya yara

Dilde kırmızı veya beyaz lekeler

Sürekli ağrı

Kulak ağrısı

Çene sertliği

Sigara ve aşırı alkol tüketimi hâlâ en büyük risk faktörleri olarak görülüyor ve bu iki faktörün birleşimi tehlikeyi katlıyor. Ancak doktorlar, hastalığın giderek daha genç yaşta görülmeye başladığını ve belirgin bir risk olmadan da ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

Dilinde ağrı hissetti ama önemsemedi: Meğer kanserin işaretiymiş - 5


Tedavi süreci, Grace’in yaşamını tamamen değiştirdi. Cerrahlar dilinin yarısını alırken, boynunun sağ tarafındaki lenf düğümlerini de önlem olarak çıkardı.

Dilinde ağrı hissetti ama önemsemedi: Meğer kanserin işaretiymiş - 6

Şimdi altı hafta sürecek radyoterapi ve aylarca sürecek konuşma terapisiyle dilini yeniden kullanmayı öğrenecek.

“Dilimi tekrar kullanmayı öğrenmem gerekecek. Yarım gerçek bir dille yaşamak çok tuhaf hissettiriyor. Yaşam kalitesi için yeniden inşa ediyorlar ama yaşam çok farklı görünecek.”

DAHA FAZLA GÖSTER