Dilinde ağrı hissetti ama önemsemedi: Meğer kanserin işaretiymiş

DİL KANSERİ UYARI İŞARETLERİ

Uzmanlar, dil kanserinde dikkat edilmesi gereken belirtileri şöyle sıralıyor:



Üç hafta içinde iyileşmeyen ülser veya yara



Dilde kırmızı veya beyaz lekeler



Sürekli ağrı



Kulak ağrısı



Çene sertliği



Sigara ve aşırı alkol tüketimi hâlâ en büyük risk faktörleri olarak görülüyor ve bu iki faktörün birleşimi tehlikeyi katlıyor. Ancak doktorlar, hastalığın giderek daha genç yaşta görülmeye başladığını ve belirgin bir risk olmadan da ortaya çıkabileceğini vurguluyor.