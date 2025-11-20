Dinazorlardan yılbaşı ağacı
20.11.2025 09:31
NTV - Haber Merkezi
Amerikan doğa tarih müzesi origami parçalarından tasarlanmış yılbaşı ağacına ev sahipliği yapıyor.
Nesli Tükenmiş Dinazorların Origami Parçaları
1.000'den fazla origami parçası arasında dinozorlar ve diğer soyu tükenmiş sürüngenler yer alıyor. Ağacın teması astreoit çarpması sonucu sonlanan dinazorlar çağı.
Tasarımcılar Talo Kawasaki and Rosalind Joyce ortaklığında tasarlanan ağaç 24 Kasım'da dünyanın en büyük ve en ünlü müzelerinden biri olan Amerikan Doğa ve Tarih Müzesi'nde ziyarete açılıyor.
Dünyaya Çarpan Asteroidin Temsili
Centrel Park'ın yakınlarında bulunan müze, 34 milyondan fazla bitki, hayvan, fosil, mineral, kaya, göktaşı, insan kalıntısı ve insan kültürel eser koleksiyonlarına ev sahipliği yapar.