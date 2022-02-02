Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 14:04 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 14:18
Yeni bir araştırmaya göre, kehribar kürelerinde mükemmel şekilde korunmuş olarak keşfedilen iki çiçeğin 99 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bulgulara göre, iki çiçek bir zamanlar şimdiki Myanmar'da dinozorların ayaklarının altında açtı.
Bilim insanlarının bildirdiğine göre, fosiller çiçekli bitkilerin nasıl evrimleştiğine ışık tutuyor.
İngiltere’deki The Open University'de Çevre, Dünya ve Ekosistem Bilimleri Okulu'nda fahri profesör olan çalışmanın yazarı Rober Spicer, yaprakların çiçeklerden çok daha sağlam olduğunu ve dolayısıyla bitkilerin iyi bir şekilde korunduğunu söyledi.
Ayrıca, kehribarda bulunan çiçeklerin 'büyük farklılıklar olmaksızın modern akrabalarıyla neredeyse aynı olduğunu' söyledi.
Spicer şöyle konuştu: Çiçekli bitkiler, diğer bitkilerin daha karmaşık üreme mekanizmalarına sahip olduğundan daha hızlı çoğalıyorlar. Örneğin, genellikle tozlayıcılarla yakın 'işbirliği' içinde olduklarından, çiçekli bitki formları birçok bitki ve hayvan soyunun karşılıklı olarak birlikte evrimini sağlar ve ekosistemlerini şekillendirir.”
Bununla birlikte, araştırmacılar korunan çiçekleri 'Eophylica priscatellata' ve 'Phylica piloburmensis' olarak adlandırdı.
Spicer, birçok erken çiçeğin yarı kurak arazilerde yangınlara maruz kaldığını belirtti ve çiçeklerin gelişmesi için yangınların uzun bir süre boyunca sık görülen bir olay olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan, çalışmanın yazarları dinozorlar dönemine ait kehribar fosillerinin dünyanın her yerinde bulunmadığını ve sadece kuzey Myanmar'daki Kachin eyaletinde yer aldığını söyledi.
Çiçekleri içeren kehribar kürelerin, 2016'yılından önce bazı yerel satıcılardan satın alındığı belirtildi.