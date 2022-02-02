Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu

Yeni bir araştırmaya göre, kehribar kürelerinde mükemmel şekilde korunmuş olarak keşfedilen iki çiçeğin 99 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bulgulara göre, iki çiçek bir zamanlar şimdiki Myanmar'da dinozorların ayaklarının altında açtı.