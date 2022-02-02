Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu

Myanmar'ın Kachin eyaletinde 99 milyon yaşındaki çiçek fosilleri kehribar parçalarının içinde oldukça iyi korunmuş bir durumda bulundu. Bilim insanları, dinozorların ayaklarının altında açtığını söyledikleri bu çiçeklerin, modern bitkilerin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 14:04 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 14:18

Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu - 1

Yeni bir araştırmaya göre, kehribar kürelerinde mükemmel şekilde korunmuş olarak keşfedilen iki çiçeğin 99 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bulgulara göre, iki çiçek bir zamanlar şimdiki Myanmar'da dinozorların ayaklarının altında açtı.

Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu - 2

Bilim insanlarının bildirdiğine göre, fosiller çiçekli bitkilerin nasıl evrimleştiğine ışık tutuyor.

İngiltere’deki The Open University'de Çevre, ve Ekosistem Bilimleri Okulu'nda fahri profesör olan çalışmanın yazarı Rober Spicer, yaprakların çiçeklerden çok daha sağlam olduğunu ve dolayısıyla bitkilerin iyi bir şekilde korunduğunu söyledi.

Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu - 3

MODERN AKRABALARIYLA NEREDEYSE AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP

Ayrıca, kehribarda bulunan çiçeklerin 'büyük farklılıklar olmaksızın modern akrabalarıyla neredeyse aynı olduğunu' söyledi.

Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu - 4

Spicer şöyle konuştu: Çiçekli bitkiler, diğer bitkilerin daha karmaşık üreme mekanizmalarına sahip olduğundan daha hızlı çoğalıyorlar. Örneğin, genellikle tozlayıcılarla yakın 'işbirliği' içinde olduklarından, çiçekli bitki formları birçok bitki ve hayvan soyunun karşılıklı olarak birlikte evrimini sağlar ve ekosistemlerini şekillendirir.”

Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu - 5

Bununla birlikte, araştırmacılar korunan çiçekleri 'Eophylica priscatellata' ve 'Phylica piloburmensis' olarak adlandırdı.

Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu - 6

Spicer, birçok erken çiçeğin yarı kurak arazilerde yangınlara maruz kaldığını belirtti ve çiçeklerin gelişmesi için yangınların uzun bir süre boyunca sık görülen bir olay olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu - 7

SADECE KACHİN EYALETİNDE BULUNUYOR

Öte yandan, çalışmanın yazarları dinozorlar dönemine ait kehribar fosillerinin dünyanın her yerinde bulunmadığını ve sadece kuzey Myanmar'daki Kachin eyaletinde yer aldığını söyledi.

Dinozorların ayaklarının altında açtılar: 99 milyon yıllık çiçekler kehribarın içinde bulundu - 8

Çiçekleri içeren kehribar kürelerin, 2016'yılından önce bazı yerel satıcılardan satın alındığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER