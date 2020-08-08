Diplomat kedi Palmerston İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu

AĞAÇLARA TIRMANARAK KENDİSİNE VAKİT AYIRIYOR

Twitter’da yayımlanan ve iki pati iziyle imzalanmış bir mektupta, "Cepheden uzakta hayatı rahat, daha sessiz ve daha kolay buldum. Ağaçlara tırmanmaktan, ve kırsaldaki yeni evimde vakit geçirmekten mutluyum. Dünyanın her yerinden diplomatlarla tanışmaktan mutluluk duydum ve bu etkilşimde İngiltere’deki en iyi pençesini göstermekten gurur duyuyorum. Dört ayaklı ve kürklü olanların bile ülkemizin küresel çabalarında önemli bir rol oynayabileceğini gösterdim" ifadeleri kullanıldı.