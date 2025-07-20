Diplomatik plakalı araçta rekor kokain: 206 kilo

Belçika'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gitmekte olan aracın sürücüsünün Bulgar vatandaşı olduğu, araçta ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı diplomatik pasaport sahibi bir kişi ile Belçika vatandaşı bir kadının da bulunduğu bildirildi.

Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 37 milyon leva (yaklaşık 550 milyon TL) olduğu açıklandı.