Diplomatik plakalı araçta rekor kokain: 206 kilo
Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen "Orient Ekspres" operasyonunda diplomatik plakalı lüks bir araçta 206 kilo kokain ele geçirildi.
Belçika'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gitmekte olan aracın sürücüsünün Bulgar vatandaşı olduğu, araçta ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı diplomatik pasaport sahibi bir kişi ile Belçika vatandaşı bir kadının da bulunduğu bildirildi.
Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 37 milyon leva (yaklaşık 550 milyon TL) olduğu açıklandı.